MHP'li Koray Aydın: Süs bitkisi değiliz, Meral Akşener gücünü sandığa taşısın; Bahçeli durum tespiti yaptı

MHP'de Genel Başkan'a bayrak açarak aday olan ve Devlet Bahçeli'nin kendisinden "Ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir" sözleriyle bahsettiği Koray Aydın, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in kendilerinden bağımsız hareket ettiğini savunarak, "Hoşuma gitmeyen davranışlar oldu, bir kenara koydum. Biz orada süs bitkisi gibi dolanacak insanlar değiliz. Meral Hanım kendisini güçlü görüyorsa, sandıkta artırmaya çalışır" ifadesini kullandı. Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında kullandığı ifadelerle ilgili olarak, "Ülkücü demek durum tespitidir. Sinan Oğan da, Ümit Özdağ da ülkücüdür. Meral Akşener de ülkücü olduğunu söylüyor" dedi.

Daha önce dile getirdiği "Cemaat Meral Aydın'ı destekliyor" iddiasını yineleyen Aydın, "Cemaat yazarlarıyla, tek adayı destekliyor. Bize destek vermediğine göre, paralelci olmamız mümkün değil. Siyasetçiler her yerden destek alabilir. Bunun izahının kendisinin yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Koray Aydın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Özellikle 80 sonrasında, ülkücülerin kaçak muamelesi gördüğü siyasetin her döneminde var olan, görev almış, hemen hemen de partinin bütün kadamelerinde görev almış birisiyim. Bana ülkücü demek durum tespitidir. Sinan Oğan da, Ümit Özdağ da ülkücüdür. Meral Akşener de ülkücü olduğunu söylüyor. Yarışa talip olan herkesin ülkücü olduğunu düşünüyorum.

Ben aslında Pazartesi günü çok dikkat çekici bir uyarıda bulundum. Çünkü yürütmekte olduğumuz MHP olağanüstü kongre yapılma süreci darbe aldığı, birlikte verilen görüntünün istismar edilerek, bir arkadaşımız tarafından kendi lehine çevirme gayretini iyi niyetle samimiyetle, zarar vereceğini ifade ettim.

"Cemaat yazarlarıyla Meral Akşener'i destekliyor"

Meral hanımı şu anda cemaatin yazarları, tek adayı destekliyor. Bunu tartışmanın bir anlamı yok. Bize destek vermediğine göre, paralelci olmamız mümkün değil, cemaatin bu işin içerisinde olmasının ne sonuçlar doğuracağını bilemeyiz. Karşılıklı bir destek varsa. Siyasetçiler her yerden destek alabilir. Bunun izahının kendisini yapabileceğini düşünüyorum. Meral Hanım da biliyordur bunu. Bu soruyu bize sormayın, izahını yapabilecek arkadaşımız var, gerekli izahı yapar. Bana ne kimin hangi cemaatle ne ilgisi olduğuna? Herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Beni ilgilendiren bir şey değildir. Sonuç çıkarmak, hak anatomisine dönüştürmek bizi korkutmaz. Herkes sonuca varması için büyük bir bekleyiş içerisinde, aramızdaki kardeşlik hukukumuzu yıkacak yazışmalardan uzak durmak gerekiyor. Bunlara gerek yok. Ben olağanüstü kurultayın yapılmasını mecburiyet olarak görüyorum. Ortaklaşmamızda bir sıkıntı yoktur. Meral Hanım bunu kendi alanı haline çevirmeye çalışmasından uzaklaşmasını tavsiye ediyorum.

MHP’nin işleyişine ve yapısına aykırı bir durum çıkaracağının farkındalığıyla dikkat çektim. Ben bunu her zaman yaparım, yapmak zorundayız. Miting yapacak çok zamanımız olur. Kongre kararı alınıncaya kadar yapılan mitingleri onaylamıyorum.

"Süs bitkisi değiliz, Meral Akşener gücünü sandığa taşısın"

Bahçeli beni aramadı. Bu tür görüşler de gerçekçi yorumlar değil. Biz kongrenin toplanması için başlangıçta 3 kişi, şimdi 4 kişi hayata geçirmeye çalıştık. İmza topladık, hukuki süreci başlattık. Herkes biliyor ki bu süreçte yapıcı bir durum sergiledim. Hoşuma gitmeyen davranışlar oldu, bir kenara koydum. Aramızda var olan güzel görüntünün kişisel çıkışlarla verecek zarara dikkat çekiyorum.

Biz orada süs bitkisi gibi dolanacak insanlar değiliz. Meral Hanım kendisini güçlü görüyorsa, sandığa taşısın. Ortada seçim yokken MHP içerisinde yapay bir kavgaya itebilecek şeylerin ileride ne tür sıkıntılar yaratabileceğini görüyorum. MHP içerisinde siyaset yapacak kararlılığı MHP tabanının beklediğini düşünüyorum. Partide bir lider ve yönetim değişikliğinin yapılması için mücadele veriyoruz. Bu işe gönül veren insanların sorumluluk almalarını istiyoruz. MHP içerisinden yeni bir parti çıkacağı sözlerini şiddetle reddettik.

"Keşke yaşananlar bu noktaya gelmeseydi"

Daha düne kadar Meral Hanımın da Sinan Beyin de aramıza bir düşmanlık tohumu sokabilecek bir zeminin oluşmaya başladığını görüyorum. Doğru şeyler değil bunlar.

Keşke MHP'de yaşananlar bu noktaya gelmeseydi. Bugün gelinen noktada kongre sürecinin yaklaştığını görüyorum. Bu kadar şey yazılıyor. Kulis bilgisi olmaktan çıkararak bunun olmayacağı konusunda kamuoyuna bilgi vermek gerekiyor. İktidar fırsatını kaçıramayız. Bu işin aktörü olan bizlerin daha dikkatli olmamız lazım. Şov yapacağımız daha çok zaman olur. Bizim ülkümüz hareketi basitleştirecek, bir kişinin şov alanı gibi göstererek alanın, yapan kişiye ve yaptığımız işe zarar verdiğini düşünüyorum.

"Parti tüzüğünü ezbere biliyorum"

Şu anda konuşmanın bir faydası yok. Geride kaldı. Sadece şunu söylememde fayda var, bu işin tartışmaya çekilmesi harekete gönül verenlerin kalbini kırıyor. Yaratılan kirlilik ortamında birbirimize söyleyecek sözümüz yok, faydası yok. Boğuşa boğuşa siyaset yapıyoruz. Bütün siyasi hayatım mücadele ile geçti. Ne yaptığımı biliyorum, yanlış gördüğüm yerde gerekli uyarıları yapıyorum.

Ben MHP'de görevli ve nefer olmayı başarabilmiş bir insanım. Neyin suç olup olmayacağını bilerek yapıyorum. Parti tüzüğünü ezbere biliyorum.