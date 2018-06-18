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MHP'li Kaya: Üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan'a oy vermeyeceğiz

"MHP'nin ülkücü zihniyetten uzaklaşmasını kabul etmiyoruz"

18 Haziran 2018 11:33

Partisini sıklıkla eleştiren MHP'li Atila Kaya 24 Haziran'daki baskın seçimde, partisinin simgesi üç hilale mührü vuracağını cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi. 

Kaya, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizi kendi adayımızı olmadığı seçime bizi mecbur bıraktılar. Tek adam rejimini temsil eden şahıs belli Erdoğan. Özgür basını, parlementer sistemi, kuvvetler ayrılığını savunan adaya oyumuzu vereceğiz.

İkinci turda sayın Akşener kalırsa ona oy veririz. Sayın İnce kalırsa ona veririz. MHP'nin ülkücü zihniyetten uzaklaşmasını kabul etmiyoruz.

Birinci turda üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan'a oy vermeyeceğiz.

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MHP'li Kaya: Üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan'a oy vermeyeceğiz

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