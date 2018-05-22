MHP'li Kaya: Referandumda camiamız önemli ölçüde ‘Hayır' dedi, seçimlerde Erdoğan'a oy vermeyecekler

Partisinin 16 Nisan referandumunda ‘Evet’ oyu vererek AKP’yi desteklemesine ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının desteklenmesine karşı çıkan MHP’nin parti içi muhalif ismi İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, ülkücülerin 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyledi.

KRT Haber’de Çağlar Cilara’ya konuşan Kaya, "Bütün siyasi geçmişine, ideolojik köklerine baktığımız zaman milliyetçiliği bir hasım olarak gören, milliyetçiliği bir küfür olarak gören, milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören bir şahsı, başka bir partinin genel başkanını bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kabul etmeyi içimize sindiremediğimiz için itiraz ediyoruz" dedi.

"Mührü üç hilale vuracaklar ama..."

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olmayan ve bir dönem Ülkü Ocakları başkanlığı da yapan Kaya, şöyle devam etti:

"Göreceksiniz, referandum öncesi bunları söyledik biz, referandumda bizim camiamız, hareketimizin önemli ölçüde hayır verdiğini gördük. Bugün nasipse göreceğiz, bu seçimde de MHP çatısı altında faaliyetini yürüten ülküdaşlarımız genel seçimlerde mührü üç hilale vuracaklar ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın adayı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler."