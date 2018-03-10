MHP'li Kaya: Allah'tan, zamanında bizi uyarmıştı; 'gerekirse papaz elbisesi bile giyerim' diye

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mersin İl Kongresi'nde bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak "Allahtan, zamanında bizi uyarmıştı; 'Gerekirse papaz elbisesi bile giyerim' diye de, şaşırmadık!" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN-Erdoğan'dan 'bozkurt' işareti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP Mersin İl Kongresi'ne yaptığı konuşma sırasında bozkurt işareti yaptı.

Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasının ardından kişisel Twitter adresinden açıklamada bulunan MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya "Erdoğan, AKP Mersin il kongresinde, parmaklarıyla 'Rabia'sını sayarken araya Bozkurt işaretini de sıkıştırmış; buna da sevinenler olmuş... Allahtan, zamanında bizi uyarmıştı: "gerekirse papaz elbisesi bile giyerim" diye de, şaşırmadık!" dedi.

Erdoğan'ın bozkurt işareti yapması, 2019'daki seçimler için 'Cumhur ittifakı' adı altında ortak hareket etme kararı alan AKP ve MHP'deki yakınlaşma olarak değerlendirdi. Daha önce Başbakan ve AKP Genel Başkan Yardımısı Binali Yıldırım da partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmıştı.