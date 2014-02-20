MHP'li Karakaya: CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın bile CHP'ye oy atması şüpheli

MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevlüt Karakaya, ‘’o arkadaş’’ diye bahsettiği CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı, MHP kökenli Mansur Yavaş ‘ın seçimleri kazanamayacağını belirterek ‘’belki alışkanlıkla kendisi bile MHP'ye oy atar" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 'nin Ankara adayı Mevlüt Karakaya, MHP'den CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'tan 'o arkadaş' diye bahsederek, "Ankara'yı alması mümkün değil, ’belki alışkanlıkla kendisi bile MHP'ye oy atar " ifadesini kullandı.

TGRT Haber’de konuaşan MHP adayı Karakaya, MHP oylarının CHP’ye kayacağı iddiasını reddederek, ‘’MHP'lilerin şartlar ne olursa olsun, aday kim olursa olsun, sol bir partiye oy vermesi mümkün değil’’ mesajını verdi.

‘Ankara'nin başkanı ben olacağım’

Kesin ifadeler kullanan, iddialı açıklamalar yapan Karakaya, "AK Parti adayı ve CHP'deki arkadaş, henüz sokaklara inmediler; onlar hep medyanın gündemindeler... Ancak ben sahadayım, halkın nabzını tutuyorum. Gazete ve ekranlarda çok görünmüyorum. Bunun için de diyorum ki; 'Ankaralılar, beni tanıya tanıya başkan yapacak.'

İnsanlardan duyuyoruz; 'İyi adam, ama tanınmıyor' diyorlar. Sahada gördüğüm teveccüh, insanların bana karşı ilgisi bana bunları söyletiyor. 30 Mart'ta Ankara'nın belediye başkanı, ben olacağım. Çankaya da dahil, Ankara'nın 25 ilçesinde de iddialıyız" dedi.

‘Mansur Yavaş'ı medya abartiyor’

Mansur Yavaş'ın medyada çok abartıldığını belirten Karakaya, 'MHP'ye katkısı sadece 2 puandı' dedi ve devam etti: "Mansur Yavaş'ın Ankara'yı alması mümkün değil. Mansur Yavaş, MHP için sorun değil. Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara'da 28-30 oy bandında oturuyor. Beni böyle iddialı kılan da zaten bu, yani milliyetçi hareketin gücü... MHP, Ankara'da güçlü bir partidir. Güçlü bir tabanımız zaten var. Son siyasal olaylar da, MHP'ye ilgiyi artırdı. İktidarın zayıfladığını, buna karşı güçlendiğimizi, manipüle edilmemiş kamuoyu anketlerinden görüyoruz. Ankara'da eksik olan yönetim vizyonu... Ankaralılar, 30 Mart akşamı beni 'başkan' yapacak."

'Melih Gökçek'in Ankara'ya faydası kalmadı'

Karakaya, AK Parti'nin adayı Melih Gökçek'in dört dönemdir 'başkan' seçilmesini değerlendirirken, seçmenin her zaman hizmet için oy vermediğini söyleyerek, "Melih Gökçek'in artık Ankara'ya marjinal bir faydası kalmadı. Yani Ankara'ya daha verebileceği bir şey yok. Ben, Mevlüt Karakaya olarak 5 yıl içinde Ankara'nın çehresini değiştireceğim. Ankara'yıdünya şehri yapmayı vaad ediyorum. Ankara, dünya başkenti olacak" diye konuştu.

‘Ben seçilemezsem, Melih Gökçek gelir’

MHP'den CHP'ye geçen Mansur Yavaş'a yüklenen Karakaya, "MHP'lilerin şartlar ne olursa olsun, aday kim olursa olsun, sol bir partiye oy vermesi mümkün değil. Ülkücüler'in yarın seçim olsa, oy vermek için sandığa gittiklerinde, 'üç hilal'i görüp de başka bir yere mühür basması olamaz. 'Üç hilal'den 'altı ok'a oy gitmez; asla... Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı da, tavanı da, kendi adayının Ankara'yı kazanacağına emin... Ankara'da sol bir partinin seçilmesi mümkün değil. Ben seçilemezsem, Melih Gökçek gelir. Ankaralılar, Gökçek gitsin, sol parti gelmesin istiyor" dedi.

‘Mansur Yavaş bile MHP'ye oy verebilir’

'Mansur Yavaş'ın Ankara'dan aday yapılması bir operasyon ürünüdür' diyen MHP adayı Mevlüt Karakaya, ''Allah şaşırtmasın, inşaallah Mansur Yavaş gibi olmam. Siyasi gelecek ne olur, şartlar ne gösterir bilinmez; ama Mansur Yavaş gibi sağ taraftan, sol kesime geçmem diyorum...

CHP'nin oy hesapları üzerinde konuşuluyor, 'MHP'li bir adayı alırsak, onların oylarını da alırız' zannediliyor; ama Mansur Yavaş, CHP'ye geçti diye, partisine oy vermeyecek CHP'liler de olabilir. Belki onlar da MHP'yi tercih edecek. Mansur Yavaş'ın CHP'ye oy atması bile şüpheli, belki kendisi de alışkanlıkla MHP'ye oy atacak" değerlendirmesinde bulundu.