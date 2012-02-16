MHP'li Halaçoğlu ile BDP'li Önder Meclis'te kavga etti

Hülya Karabağlı

T24/ANKARA

TBMM Terörden Kaynaklı Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu’nda, konukların önünde kavga çıktı. AKP’li Oya Eronat’ın konuşmasıyla ilk ipuçları verilen gergin ortam, MHP’li Yusuf Halaçoğlu ile BDP’li Sırrı Süreyya arasında koridorlarda yankılanan kavgaya dönüştü. Komisyon Başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün, toplantıya ara verdi. Aranın ardından kısa bir değerlendirmelerle toplantı kapatıldı.

17 yıl önce öldürülen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan’ın abisi, kardeşi ve kızı Begüm Erdoğan bugünkü toplantıya geldi. Ayrıca, gözaltı kayıplarından abisi Kenan Bilgin’i Galatasaray Meydanı’nda arayan İrfan Bilgin de dinlendi. Komisyon üyesi olmayan BDP’li Sırrı Süreyya Önder de toplantıya katıldı.



AKP’li Eronat: KCK, Kürt çocuklarını öldürüyor



Erdoğan ailesi, cinayetin planlı ve örgütlü olduğunu ve Kürt kimliğinin bu işi daha da kolaylaştırdığını anlattı. Cinayetten tam 16 yıl sonra silahın balistiğe gönderildiğini açıkladılar.



AKP’li Oya Eronat, “Kürtler şanssız gerçekten. Dün Ergenekon'un yaptığını şimdi PKK, KCK yapıyor. KCK, Kürt çocuklarını öldürüyor, onların onurlarıyla oynuyor'' deyince BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder araya girerek, “Acılı bir ailenin önünde yapılacak bir konuşma değil. Böyle konuşamazsınız” diye tepki gösterdi. Eronat, “Ben de acılı bir anneyim. Onlarla birbirimizi anlıyoruz. Güneydoğu'da insanlar artık konuşamıyor, pandomim sanatçısı gibi oldular. Kaşlarıyla, gözleriyle konuşuyorlar. Başka bir partiden olduklarını bile söylemiyorlar” diye konuşmasını sürdürdü.



AKP’li vekilden BDP’li Kurt’a: Siz PKK’lı mısınız?



BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, AKP’li Eronat’a, “Her söz aldığınızda rencide ediyorsunuz” diye tepki gösterdi. Eronat, Kurt’a “Siz PKK’lı mısınz. Neden rencide oluyorsunuz? Ben size bir şey söylemedim. PKK ve KCK’ya söyledim. Siz PKK'lı mı BDP'li misiniz'' diye sordu. Kurt da ''Sizi böyle bir soru sormaktan men ederim” diye bağırdı. Eronat'ın, ''Gelin hepsini araştıralım, yüreğiniz yeterse'' sözlerine Kurt, ''Siz bizimle yürek yarıştıramazsınız'' diye yanıt verdi.

İlk gerginlik komisyon başkanı tarağından daha fazla tırmandırılmadan yatıştırıldı. Eronat’tan sonra sözü MHP’li Yusuf Halaçoğlu aldı. Namık Erdoğan’ın Kürt kimliği yüzünden öldürülmesinden balistik başvurusuyla ilgili aileye yönelttiği sorular BDP’li Önder’i çileden çıkardı.



‘Cesaretin varsa devlete sor’

Komisyonda, Halaçoğlu ile yan yana oturan Önder, “Halaçoğlu, mağdur bir aileyi ihmalkar göstermeye çalışıyor” dedi. Karşılıklı tartışma bağıra bağıra devam etti. Kavgadan diyaloglar:



Halaçoğlu: Balistik için başvuruda bulundunuz mu? Neden bu kadar geç kaldı? Kardeşinizin cenazesi bulunmuş. Oysa ki devlet tarafından işlendiği iddia edilen cinayetlerde cenazelere ulaşılamıyor. Uyuşturucu mafyasına karşı mücadele ettiğini söylemiştiniz. Mafya işi olmasın?

Naif Erdoğan: Biz bunun bireysel bir olay olduğuna inanmıyoruz? Çete işi değil.

Sırrı Süreyya Önder: (Masaya vurarak): Sen dedektif misin. Bu bir kamu davası. Bunların görevi mi balistik için başvurmak. Aileye, 'siz gereğini yapmadınız' diyemezsiniz. Burada aile adeta ölümden sorumlu tutuluyor?

Halaçoğlu: Sen beni sorgulayamazsın!



Ayhan Sefer Üstün, tartışmanın devam etmesi üzerine toplantıya ara verdi.

Aranın ardından söz alan Üstün, konuların yumuşak bir üslupla tartışılması gerektiğini belirterek, ''Biz aslında bu komisyonun bir faili meçhulleri araştırma komisyonuna çevrilmesini istemiyoruz. İnsan hakkı ihlalleri üzerinde çalışmak istiyoruz. Ancak parti gruplarının anlaşması halinde bu misyon üstlenilebilir. Burada at iziyle it izinin birbirine karıştığı durumlar var. Komplike işler yani. Bunların birbirinden ayrılıp, faili meçhullerin çözülmesi gerekiyor'' diye konuştu.