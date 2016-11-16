MHP'li Halaçoğlu: Cumhurbaşkanı itiraf etti...

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek başkanlık sistemine destek vermeyeceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması benim açımdan sıkıntı değil" açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın, başkanlık sistemiyle ilgili itirafta bulunduğunu savunan Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı, 'başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması şahsen benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir' sözüyle değişikliğin kim için olduğunu itiraf etmiş değil mi?" dedi.

Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pakistan'a hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı, "Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması benim açımdan sıkıntı değil" açıklamasına hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu. Halaçoğlu'nun tweeti şöyle: