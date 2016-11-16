T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li Halaçoğlu: Cumhurbaşkanı itiraf etti...

Yusuf Halaçoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması benim açımdan sıkıntı değil" açıklamasını değerlendirdi

16 Kasım 2016 23:58

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek başkanlık sistemine destek vermeyeceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması benim açımdan sıkıntı değil" açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın, başkanlık sistemiyle ilgili itirafta bulunduğunu savunan Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı, 'başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması şahsen benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir' sözüyle değişikliğin kim için olduğunu itiraf etmiş değil mi?" dedi.

Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pakistan'a hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı, "Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olması benim açımdan sıkıntı değil" açıklamasına hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu. Halaçoğlu'nun tweeti şöyle:

ETİKETLER

MHPKayseri MilletvekiliYusuf HalaçoğluBaşkanlık SistemiitirafCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24