MHP’li Ersoy: Osmaniye yer fıstığı milli tarım politikamızın vazgeçilmezidir

MHP MYK Üyesi, Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniye’nin geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan yer fıstığının destekleme kapsamına alınması konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya soru önergesi verdi.

Ersoy, yer fıstığının destekleme kapsamına alınması konusunun siyasi bir konu olmadığını, tüm siyasi partilerin ve temsilcilerinin el birliği ile yer fıstığının destekleme kapsamına alınana kadar mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

MHP’li Ersoy’un soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Osmaniyemizin tarımsal geçim kaynaklarının başında yer fıstığı üretimi gelmektedir"

Osmaniye ekonomisinin vazgeçilmez bir öğesi olan yer fıstığı ilimizin tarımsal sanayisinin de temelini oluşturmaktadır. Yer fıstığını işleyen tesisler, ilimizin sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Türkiye’deki toplam yerfıstığı üretiminin alan bazında %40’ı Osmaniye’den karşılanmaktadır. Türkiye genelinde yerfıstığının hem işlemesi ve hem de pazarlamasının %90’ı Osmaniyemizden yapılmaktadır.

Yerfıstığı üretiminden yaklaşık 10.000 aile ve işlemesinden 3.500 aile geçim sağlamaktadır. İlimizde irili ufaklı 350 adet yerfıstığı işleme tesisi mevcuttur.

Yer fıstığı üreticileri ve üretici örgütleri sıklıkla yer fıstığının ürün bazlı destekleme kapsamına alınması yönünde taleplerini her platformda dile getirmektedir. Milli Tarım Politikası kapsamında ülkemizde üretim kapasitesi olan tarım ürünlerinin ithalatını azaltmak için desteklenmesini doğru buluyoruz ve bu desteğe yer fıstığının da dâhil edilmesini istiyoruz.

2017 yılı Bitkisel Üretim Destekleme Tebliğinde 2017 yılı içerisinde bitkisel üretime yapılacak destekleme işlemleri, yapılacak destekleme miktarları ve şartlarına yer verilmiş ama tebliğin 9.maddesinde Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği alacak ürünler içerisinde yer fıstığı neden yer almamıştır?

Yer fıstığını ürün bazlı destekleme kapsamına almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman alacaksınız?”