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Politika

MHP'li Erdoğan: Emniyet teşkilâtı yine ayrıştırıldı

Erdoğan: Çevik kuvvet polislik görevini yapıyor da, diğerleri yapmıyor mu ? Çevik kuvvete verilen bu para diğerlerine niçin verilmiyor ?

08 Temmuz 2013 12:22

Gezi olaylarında görev yapan çevik kuvvet polislerine ikramiye verilip karakol ve trafik polislerine verilmemesi üzerine MHP Muğla miletvekili Mehmet Erdoğan "Emniyet teşkilâtı yine ayrıştırıldı. Trafik polisleri, karakolda çalışanlar, değişik birim ve illerden İstanbul’a, Ankara’ya getirilen polisler ayrıma tabi tutuldu" dedi.

Gazeteport'un haberine göre; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’da görev yapan Çevik Kuvvet polisine ikramiye verileceğinin açıklanması, emniyetin diğer birimlerine görev yapan polisleri kızdırdı. MHP Muğla miletvekili Mehmet Erdoğan da ‘’Hükümet polisi de kendi içinde böldü, karakolda görev yapan, trafikte çalışan polisin günahı ne?’’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Gezi eylemlerinde görev yapan çevik kuvvet polisleri bin ila 1500 lira arasında ödüllendirildi. Emniyet teşkilâtı yine ayrıştırıldı. Trafik polisleri, karakolda çalışanlar, değişik birim ve illerden İstanbul’a, Ankara’ya getirilen polisler ayrıma tabi tutuldu. Çevik kuvvet polislik görevini yapıyor da, diğerleri yapmıyor mu ? Çevik kuvvete verilen bu para diğerlerine niçin verilmiyor ? Yine, bu olaya gitmemekle beraber karakollarda ve diğer birimlerde her gün 12 saat çalışan emniyet personelinin suçu, günahı nedir? Polisi kendi içinde de birbiriyle karşı karşıya getiriyorsunuz’’

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