MHP'li Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın bozulması konusunda Erdoğan'ın yakın çevresini işaret etti

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde AKP ile ittifakı sonlandırma kararına götüren sürecin kırılma noktalarına dair ipuçları verdi. 24 Haziran seçimlerinde fazlasıyla mücadele ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçmekten hiçbir rahatsızlıkları olmadığını ifade eden Enginyurt, Erdoğan’ın yakın çevresini işaret ederek “Her mikrofonu alan, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu her ifadelerinde adeta MHP’den intikam almak ister gibi yapılacak bir yerel ittifakı bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Devletteki atamalarla ilgili önemli ayrıntıları da gündeme getiren Enginyurt, “4 aydır, işçi kurumuna alınacak 6 aylık geçici işçiler dahil AK Partili vekiller tarafından paylaşıyor, torpille işe alınıyor. Ülkücü öğretmenler köy okullarına müdür olarak atanmıyor. Ülkücü devlet memurları özellikle iktidar partisinin sendika mensupları tarafından baskılarla istifa ettirilmeye devam ettiriliyor. Bürokraside MHP’ye karşı adeta bir kalkan duvar örülmüş bir türlü geçemiyoruz” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, T24’ün ittifak sorusuna şu değerlendirmeleri yaptı:

“Biz Sayın Genel Başkan’ımızın 8 Ocak 2018 tarihinde Türkiye uçuruma giderken MHP iktidar olacak diye Türkiye’nin uçuruma gitmesine müsaade edemeyiz, bu sebeple Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır diye ilanın arkasından 24 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması için seçimlerde fazlasıyla mücadele etmiştir bundan hiç bir rahatsızlığımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı seçmekten hiçbir rahatsızlığımız yoktur. Biz Cumhur ittifakının 2023 yılına kadar devam edeceğini ifade ettik.

Ülkücü devlet memurları özellikle iktidar partisinin sendika mensupları tarafından baskılarla istifa ettirilmeye devam ettiriliyor”