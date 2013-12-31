MHP'li Engin Alan'ın vekilliği düşürülüyor

Balyoz Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan MHP İstanbul Milletvekili hükümlü sanık Engin Alan'ın vekilliğinin düşürülmesi için mahkeme tarafından Adalet Bakanlığı aracılığı ile meclise yazı gönderildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Engin Alan yargılandığı Balyoz davasının karara bağlanmasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 88 sanık hakkında bozma kararı verilen dava dosyası, yargılamayı yapacak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde ulaştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayı tekrar incelemeye başladı. Mahkeme hüküm giymiş MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan'ın vekilliğinin düşmesi için yazı hazırladı. Anayasa'nın 84/2 maddesi kapsamında hazırlanan yazı Adalet Bakanlığı aracılığı ile meclise gönderilecek.

Anayasanın ilgili maddesinde 'Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.' ibaresi yer alıyor. Engin Alan'ın hakkındaki Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulunda okunması halinde Alan'ın milletvekilliği düşecek.

Anayasa'nın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 84. Maddesi şöyle: " İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle olur. 82. maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir."