MHP'li Engin Alan'dan annesine son görev

MHP'nin tutuklu milletvekili, emekli Korgeneral Engin Alan, eşi Nevin Alan ile birlikte önceki gün hayatını kaybeden annesi Ayşe Alan'ın cenazesi için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Alan'ın acısını paylaşanların arasında MHP lideri Bahçeli de vardı. Törende Alan'ın gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.

Engin Alan, eşi ile birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Alan, gazetecilerin sorularına ''Ben anama son görevimi yapmaya geldim, burası siyaset yeri değil'' dedi.

"Balyoz Darbe Planı" davasında "hükümeti devirmeye eksik teşebbüs" suçundan ceza alan MHP İstanbul Milletvekili, emekli korgeneral Engin Alan'ın annesi Ayşe Alan'ın Eyüp Sultan Camii’ndeki cenaze törenine; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt da katıldı. Bahçeli ve Büyükanıt, Alan’a sarılarak taziyelerini iletti.

Partili çok sayıda milletvekiliyle birlikte gelen Bahçeli, Engin Alan ve eşi Nevin Alan'a bağsağlığı diledi. Bahçeli'nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Meral Akşener, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, çok sayıda MHP milletvekili, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ve Alan ailesinin yakınları katıldı.

Bahçeli namaz saatine kadar Engin Alan'ın yanında bekledi. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal cenazeye çelenk gönderdi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında Alan'ın gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü. Namaz sonrası Alan ve Bahçeli, Ayşe Alan'ın tabutuna birlikte omuz verdi. Alan ve Bahçeli, tabutun arkasından giderken çevredekiler "Türkiye sizinle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.