Engin Alan: ‘Sayın’ Öcalan’ın kütüphanesi, bize 10 kitap sınırlaması var

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu heyeti, Sincan Cezaevi’nde 6 tutuklu askerle görüştü. MHP’nin tutuklu Milletvekili Engin Alan, Tekirdağ Cezaevi ile bir çok cezaevinde mahkumların isyanına neden olan kitap sınırlamasını eleştirdi. Alan, “ Şemdin Sakık’ın cep telefonu var. “Sayın” Öcalan’ın Kütüphanesi var ama burada 10 kitap sınırı var. Bu sınırlama yüzünden okuma-yazmayı bırakacağım” dedi. Alan, Buraya vatansever giren düşman çıkar. Burada bir sürü saçmalık var”.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Muğla Milletvekili Nurettin Demir’den oluşan CHP Komisyonu, Sincan Cezaevi’nde 6 tutuklu askerle görüşmelerini rapor yaptı. CHP heyeti, tutuklu askerler İsrafil Aydın, Hikmet Köksal, Engin Alan, Teoman Koman, Metin Yaşar Yükselen, Yıldırım Türkan ile görüşme yaptı. Değerlendirmeler şöyle.

‘Genelkurmay’ın CD’si tutuklanmama neden olmuş’

İsrafil Aydın: Kendi soruşturmamda CD İstanbul Savcılığı’ndan geldi. İsmail Hakkı Karadayı’nın ifadesiyle daha sonra ortaya çıktı ki Tamer Tatar isimli birine CD gelmiş. O da Cumhuriyet Savcılığı’na göndermiş. Savcı, o CD deki bir taslakta isimim geçtiği için araştırmasına ismimi koyuyor. Tutuklanmama neden olan CD’nin Genelkurmayın olduğu söyleniyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın karargâhında çıktığı iddia ediliyor. Biz 100 kişi bunu Genelkurmaya defalarca sorduk. CD Genelkurmay’ın mı diye. Ama cevap yok. Bu CD Genelkurmayın namusudur, şerefidir. En başta başkomutan şerefidir.

‘Genelkurmay korkusundan susuyor’

TSK’nın bu konuda tavrı manidardır, Genelkurmay korkusundan susuyor, ailemize dahi arayan soran yok.

'Keşke Kara Kuvvetleri Komutanı olmasaydım'

Hikmet Köksal: Bu kurumda 8 yıl eğitim aldım. 42 yıl hizmet ettim. Kimseye

‘kaşının üstünde kaşın var demedim’. 37. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak 1 yıl görev yaptım. Yaş haddinden 1997’de emekli oldum. En yaşlı asker benim. Keşke Kara Kuvvetleri Komutanı olmasaydım. Savcılık bana Batı Çalışma Grubunu sordu, ama ben emekli olduktan sonra duydum bunu.

‘Hakimlerin vicdanları farklı’

Engin Alan (MHP Milletvekili- 28 Şubat 1997’de Özel Kuvvetler Komutanı): Bir hâkim çıkın diyor bir hâkim girin diyor. Bunlar aynı mektebi okumamışlar herhâlde. Bunların vicdanları da farklı.

“28 Şubat Batı Çalışma Grubunda ben yokum”

28 Şubat Batı Çalışma Grubunda ben yokum. BÇG şemalarında ben yokum. Ben Irak’ta savaşıyordum. Temmuzda geldim, Eylül’de Şafak Harekâtı’na gittim. Ekim sonu Kasım başında geldim. Bana karşı yöneltilen iddiaların hepsi boş. Savaştaydım ben. Buraya vatansever giren düşman çıkar. Burada bir sürü saçmalık var. Şemdin Sakık’ın cep telefonu var. “Sayın” Öcalan’ın Kütüphanesi var ama burada 10 kitap sınırı var. Bu sınırlama yüzünden okuma-yazmayı bırakacağım”.

‘Adım ölçeri kullanmama izin verilmiyor’

Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen “adım ölçerin” cezaevinde kullanmasına izin verilmemesini eleştirdi.

‘Biberonla beslenmiyorum’

Teoman Koman: Önce serbest bırakılıp itiraz üzerine tutuklandım. “Çevik Bir, İlhan Kılıç hükümeti devirmek için mi gittiler Amerika’ya” diye sordular?. Sorgulamada, ”Genelkurmaydaki toplantılara katıldın mı” sorusu yöneltildi. Katılmadığını belirtmesine rağmen toplantıda kaç kişi olduğunun tekrar sorulduğunu kendisinin de katılmadığı için bilemeyeceğini söylediğini anlattı.

Yemek yerken çatalı kaldıramadığını, ancak biberon ile beslenmenin söz konusu olmadığını anlatan Koman, Parkinson tedavisi gördüğünü söyledi. Düşme korkusu yaşadığını ve ağız akıntısı olduğunu söyledi. GATA’dan raporunu hatırlatan Koman, ilaçlarını unutmazsa günde üç kere aldığını ancak yine de vücudunda anormal düzeyde bir titreme olduğunu söyledi. Elektrikli tıraş makinasının cezaevinde kullanılmasının yasak olması nedeniyle zorluk yaşadığını anlattı.

“28 Şubat kararları havada kalmamalı” demedim!

Metin Yaşar Yükselen: Toplantıda orgeneraller, tümgeneraller, korgeneraller var. Ben bunu nasıl söylerim. MGK tarafından alınan kararlar için “Havada kalmamalı” nasıl söylerim”.