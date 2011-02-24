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Politika

MHP'li Cengiz'in kendi arabasıyla kaza geçirmesi vekilleri korkuttu

CHP'li Muharrem İnce, '150 bin makam otomobiline şoför bulan devletin vekillere şoför bulamamasını kınıyorum' dedi.

24 Şubat 2011 02:00

T24 - MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz'in kullandığı otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanması milletvekillerinin makam aracı isteğini bir kez daha gündeme getirdi. CHP'li Muharrem İnce, "150 bin makam otomobiline şoför bulan devletin vekillere şoför bulamamasını kınıyorum" dedi.

MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz, dün sabaha karşı Çanakkale'den Ankara'ya dönerken, Sivrihisar yakınlarında kullandığı otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt, Cengiz'in sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Bozkurt, Cengiz'in akciğerinde kanamanın yanı sıra kolu, omurgası ve kaburgasında da çok sayıda kırık olduğunu belirtti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Cengiz'in durumu, vekillerin şoför talebini yeniden gündeme getirdi. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 150 bin makam otomobiline şoför bulan devletin, milletvekillerine şoför bulamamasını kınadığını söyledi. Bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirten İnce, şöyle konuştu: "2 bin nüfuslu belediye başkanına, il milli eğitim müdürüne makam otomobili, şoförü bulan devlet, Milli Eğitim Komisyonu üyesi milletvekiline bulamıyorsa... Pek çok arkadaşımızın başına bu gelebilir. İki gazeteci aleyhimize yazı yazacak diye 550 milletvekili olarak bu sorunu çözemiyorsak, milletin sorunlarını çözemeyiz."

MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır da, "Millet adına görev yapan milletvekillerinin can güvenliği, hepimizin öncelikli sorumluluğu olmalı." diyerek, şoför ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, MHP'li milletvekiline acil şifa diledi. Bu arada TBMM Başkanı M. Ali Şahin, Cengiz'i hastanede ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Şahin, milletvekillerinin sürekli şoför tahsisi talep ettiğini hatırlatarak, "Seçimden sonra uygulanmak üzere milletvekili arkadaşlarımıza üçüncü bir personel verilecek. Temenni ediyorum ki arkadaşlarımızın talebini karşılamak mümkün olur." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanlık Divanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, vekillere şoför verilmesi konusu gündeme gelmiş ve yeni yasama döneminde bu talebin yerine getirilebileceği belirtilmişti.


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