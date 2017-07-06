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MHP’li belediye başkanının korumasına silahlı saldırı

Olayla ilgili operasyon başlatıldı

06 Temmuz 2017 02:12

Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokakta meydana geldi.

İşten çıkan ve otomobiliyle evine gelen Başkan Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda ayağına isabet eden iki kurşunla hafif yaralanan Çapar, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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