MHP'li Belediye Başkanı Kocamaz'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mesaj: Onlara saygı duymalıyız

MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günün'de, "Hayvan sevgisi insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir" diye konuştu. "Bizlere düşen ve yakışan, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularımızı canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır" diyen Kocamaz, "Hayvan sevgisinin insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir" ifadesini kullandı.

Kocamaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Doğanın kendine has bir dengesinin bulunduğunu vurgulayan Kocamaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denge içerisinde her canlının kendine ait yaşam biçimi ve hakları vardır. Hayvanların da can taşıdığı, insanlar gibi haklara sahip olması gerektiği herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. İnsanlar olarak hayvanlarla ilgilenmez, onları başıboş bırakırsak sonunda ortaya çıkacak zararlardan biz de etkileniriz. Bizim inancımız gereği de hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Birlikte doğayı paylaştığımız hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri vardır. Dünyamız, bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirebilmektedir."

Hayvan hakları vurgusu

Hayvanları sevenlerin tüm dünyayı seveceğini vurgulayan Kocamaz, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisinin insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı kısacası yaşamayı severler. Bizlere düşen ve yakışan, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularımızı canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır."