-MHP'Lİ BAŞKANA "AK PARTİ" İHRACI FETHİYE (A.A) - 02.05.2011 - Fethiye'ye bağlı Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, 12 Haziran seçimlerinde akrabası olan AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı Ali Boğa'yı destekleyeceğini açıklaması üzerine partiden ihracı için MHP Muğla İl Disiplin Kuruluna sevk edildi. MHP'li Yusuf Çaylı, ilçeye bağlı Esenköy köyünde hafta sonu düzenlenen Testi Şenliği'nde burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletvekili adayına destek olacağını açıklaması üzerine toplantı yapan MHP Fethiye İlçe Yönetimi, Çaylı'yı partiden ihracı için MHP İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. MHP Fethiye İlçe Başkanı Hamdi Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin kişilerin şahsi çıkarlarına uygun hareket etmeyeceğini söyledi. MHP çatısı altında siyaset yapanların, Milliyetçi Hareketin üzerinde bir kimlik olmadığını ifade eden Gürbüz, ''Eğer öyle olduklarını düşünüyorlar ise yapılacak ilk seçimde kendilerini bağımsız aday olarak siyaset yapmaya davet ediyorum. MHP çatısı altında seçime girmişlerin, partimize ihanet etme lüksleri yoktur. Herkes haddini bilmeli ve haddi kadar hareket etmelidir. Yusuf Çaylı disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce de uyarılmıştı. İçimizde siyaset yapan hiçbir kimlik, ya da zümre, kendisini partiler üstü gösteremez. Yusuf Çaylı, parti Disiplin Kuruluna, ihraç istemi ile sevk edilmiştir'' diye konuştu. AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Ali Boğa, yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi: ''Biz Esenköy'de farklı partilerden insanlarla bir araya geldik ve bir hoşgörü örneği sergiledik. Belediye Başkanımız, bu davranışı ve konuşmasıyla Türkiye'deki tüm siyasilere örnek olmalı. Belediye Başkanımızın tavrı ve konuşması, çok erdemli. Muğla'nın farklı ilçe ve beldelerinden insanlar, partiler üstü bir yaklaşımla bize sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Bu, benim şahsımın yanı sıra AK Parti'ye de vatandaşlarımızın teveccühünün göstergesi.'' MHP'li Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, Testi Şenliği'ndeki konuşmasında ''Ben MHP'liyim ancak üzerime düşen görevler de var. Önce köydük, sonra belde olduk, şimdi beldemiz Karaçulha'nın bağrından bir milletvekili adayı çıkmıştır. Annemle dayıoğlu olan akrabam AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Ali Boğa'yı -kusura bakmayın- desteklemek görevimdir. Ben bu seçimde böyle bir yükün altına girdim. Bir anlamda Yusuf Çaylı olarak partiler üstü bir sıfatım var'' demişti.