MHP'li Başkan, doktoru mu dövdü?

Denizli'nin Çivril İlçesi'ne bağlı Kıralan Beldesi'nde, Belediye Başkanı MHP'li Bayram Gümüş'ün, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli pratisyen hekim Soner Er'i dövdüğü ileri sürüldü.

Çivril Devlet Hastanesi’nden dövüldüğüne ilişkin rapor alan Dr. Soner Er şikayetçi olurken, Başkan Gümüş "Sadece tartıştık" diyerek dayak iddiasını yalanladı.

Tunay Yazıcı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, aile hekimi Dr. Soner Er’in görev yaptığı ve lojmanının da bulunduğu Kıralan 1. ve 2. Bölge Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Dr. Soner Er’i telefonla arayan MHP’li Kıralan Belediye Başkanı Bayram Gümüş, beldede 0-6 yaş grubundaki nüfusun belirlenmesi için Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen müfettişlerin talebi üzerine doktordan listeyi istedi. Dr. Soner Er de iddiaya göre izinli olduğunu, yardımcı olamayacağını söyledi. Belediye Başkanı Bayram Gümüş iddiaya göre Dr. Er’in lojmanının da bulunduğu Aile Sağlığı Merkezi’ne gidince aralarında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre Belediye Başkanı Bayram Gümüş, Dr. Soner Er’i yumruklayıp tekmeledi. Kavgayı araya giren Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ayırdı.

Çivril Devlet Hastanesi’ne giderek dövüldüğüne ilişkin rapor aldığı belirtilen Dr. Soner Er, Belediye Başkanı Bayram Gümüş’ten şikayetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Memur-Sen’e bağlı Sağlık- Sen Denizli Şube Başkanı Metin Yüksel Koçoğlu, Çivril’e giderek olayla ilgili bilgi aldı. Doktor arkadaşlarının dövüldüğünü söyleyen Koçoğlu, "Belediye başkanı doktor arkadaşımızı darp etmiştir. Doktor arkadaşımızın elbisesinde yırtıklar, yüzünde sıyrıklar var. Hastaneden rapor aldı. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Sözlü tartıştık

Kıralan Belediye Başkanı Bayram Gümüş ise Dr. Soner Er’i dövmediğini, sadece tartıştıklarını söyledi. Başkan Gümüş, "Milli Eğitim Müdürlüğü’nden beldemize Özel İdare Müdürlüğü’nün yaptırdığı ilkokulla ilgili olarak müfettiş geldi. Müfettişler 0-6 yaş grubu nüfusu sayısını istedi. Nüfusu öğrenmek için telefon ettim, belediyeye davet ettim, ’İzinliyim gelemem’ dedi. Ben de evine gittim. ’Bu eğitim işi, izni olmaz’ dedim. İzinli olduğunu evden çıkamayacağını söyledi. Bunun üzerine tartıştık. Karşılıklı ağız münakaşası oldu, ben evden ayrıldım. Doktoru darp etmedim" dedi.

Annemi de tartakladı

Belediye Başkanı Gümüş’ün saldırısına uğradığını söyleyen Dr. Soner Er ise "Telefonla aradı. ’Seni amirin arıyor neredesin lan’ dedi. Ben de izinli olduğumu söyledim. Sağlık Ocağı’nın kapısından çıkarken, ’Amirin geldi neredesin şerefsiz’ diyerek üzerime saldırdı. Boğazımı sıkıp, yere yatırdı ve tekmeledi. Boğazımı sıkarken kurtarmaya çalışan annem Zeliha Er’i de tartakladı" dedi.

Dr. Er şikayetçi olurken, Başkan Gümüş’ün 0-6 grubu nüfusun sayısının istendiğini sonradan arkadaşlarından öğrendiğini sözlerine ekledi.