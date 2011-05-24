-MHP'Lİ BAL: HAİN BİR TUZAK KURULMAKTA AKŞEHİR (A.A) - 24.05.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, ''MHP'ye sinsi, hain bir tuzak kurulmaktadır. Ancak hiç kimse beklemesin ki; MHP geçmişindeki 42 yıllık şerefli mücadelesinde karşı karşıya kaldığı mağduriyetlere rağmen siyasi çizgisini değiştirmemişse, burada da değiştirmeyecektir'' dedi. Bal, MHP Akşehir İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve CHP'nin Hakkari mitinglerine değindi. Bal, ''Başbakan kepenk kapatılarak mitinginin coşkulu geçmesine engel olan gücün PKK olduğunu ve PKK terör örgütünün baskısı ile vatandaşların kepenklerini kapatarak AKP mitingine iştirak etmediğini ifade etti. Bu Başbakan olarak Sayın Erdoğan'ın aczinin ifadesidir'' diye konuştu. Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakanın anayasal görevi, her vatandaşımızın asayişini ve güvenliğini korumak ve kollamaktır. Demek ki; AKP kendi ifadesi ile Hakkari'de bu vatandaşlarımızın güvenliğini koruyamadığını ve terör örgütüne mahkum olduğunu açıkça ifade etmiştir. Diğer taraftan CHP'nin Sayın Genel Başkanı Hakkari'de yaptığı konuşmalarda ve görüşmelerde AKP'yi de geçerek PKK'ya daha fazla yaklaşarak demokratik özerklik adı altında ortaya konulmak istenilen sinsi bölücü planın bir adımının işaretini de vermiştir.'' MHP'nin 12 Haziran tarihinin millet ve devlet bekası açısından çok önemli bir seçim olduğunu ifade ettiğini belirten Bal, ''MHP milletimizin birliği ve bütünlüğü için geliştirdiği siyasi söylemlerle bu ülkenin kuruluş nedenlerine uygun bir anayasa yapılmasını savunmakta ve bölücü karaktere taviz verilmesiyle meselenin halledilemeyeceğini ifade etmektedir'' diye konuştu. -MHP'DEN İSTİFALAR- İnternette yayımlanan bazı görüntülerin ardından partideki istifalara da değinen Bal, şunları söyledi: ''Son zamanlarda MHP'nin maruz kaldığı, mağdur edildiği kaset olaylarıyla değerlendirdiğimiz takdirde de nasıl ki; CHP'nin üniter devlet ve millet bütünlüğü çerçevesi içerisindeki politikası başka bir kaset olayıyla Genel Başkan değişikliği ile eksen kayması sonucunu doğurmuş ve parti politikaları değiştirilmişse, MHP karşısına da böyle sinsi, hain bir tuzak kurulmaktadır. Ancak hiç kimse beklemesin ki MHP, geçmişindeki 42 yıllık şerefli mücadelesinde karşı karşıya kaldığı mağduriyetlere rağmen siyasi çizgisini değiştirmemişse, burada da değiştirmeyecektir'' Türkiye'nin çetelerin tehdidine maruz kalmış bir ülke görüntüsü verdiğini ileri süren Bal, ''Bu, bugün MHP'ye karşı yapılmaktadır. Yarın kime karşı yapılacağı belli değildir. Bu aslında korku devletinin bir örneğidir'' dedi. Bal, şöyle devam etti: ''Dolayısıyla bugün MHP'ye karşı girişilen bu sinsi tuzağın yarın iş adamlarına, sivil toplum örgütlerine, AKP'nin içerisindeki kendi farklı gruplarına yönelmeyeceğini hiç kimse kestiremez. Dolayısıyla bu tehdit ve şantaj 21. yüzyıldaki demokrasi değerleriyle bağdaşmamaktadır. Bu tehdit ve şantaj AKP'nin ileri demokrasiyle ilgili demokratik değerleriyle de bağdaşmamaktadır ya da AKP ileri demokrasi söylemiyle kendi dikdatoryasının, kendi korku devletinin temelini oluşturmaktadır. Bu çerçeve içerisinde değerlendirdiğimizde önümüzdeki seçimlerde mağdur edilen MHP bir kez daha haykırmaktadır ki; şantaja ve tehdide asla boyun eğmeyecektir.'' Bal, MHP'nin, içerisinde bulunan bazı kişileri, kendi değerleriyle bağdaşmayan hareketleri nedeniyle görevlerinden ayırdığını ve milletvekili adaylıklardan istifalarını sağladığını vurgulayarak, ''Ancak bu yeterli değildir bunu devamı olarak bu çetenin faillerinin bulunup, çıkarılıp adalete teslim edilmesi gerekmektedir'' dedi.