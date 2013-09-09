MHP'li Bal: Dünyanın hangi ülkesinde 'terör' dokunulmazlık kapsamında

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma, son haftalarda 58 maddenin üzerine yeni bir madde ekleyemedi. MHP’li Faruk Bal, AKP’nin Başkanlık önerisiyle 41, BDP’nin Savaş tazminatı dahil 31 talebiyle komisyonun kilitlendiğini söylüyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun MHP’li Üyesi Faruk Bal, BDP dışındaki partilerin daraltılacağı yönünde seçmenine söz vermesine rağmen dokunulmazlıkların kapsamını genişlettiklerini söyledi. “Dünyanın hangi ülkesinde ‘terör’ ve ‘şiddeti teşvik’ dokunulmazlık kapsamında” diyen Bal, MHP’nin milletvekili dokunulmazlığının ‘kürsü’ ile sınırlandırılmasından yana olduğunu söyledi.

‘Hakaret tazminat dışı bırakılmamalı’

Faruk Bal, T24’e, ‘Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı’ maddesinde AKP, CHP ve BDP ile ters düştükleri noktayı anlattı. Tazminat davalarını kapsayacak biçimde düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Bal, “ Kürsü sorumsuzluğunun, hukuki sorumsuzluğu kapsayacak şekilde genişletilmesi evrensel değerlere, milli vicdana, geçmişteki anayasa tecrübelerimize, yargı uygulamalarına aykırı. Bu siyaseten de yanlış. Çünkü, hakaret, tazminat dışı bırakıldığında Meclis’teki kavgalarda ölçü aşılır. Ölçü tutturulamaz”.

Faruk Bal, komisyonda ‘sövme’ suçu düzenlemesini de doğru bulmadıklarını söyledi. “Sövme’den daha ağır fiiller var. Terör ve şiddeti teşvik etmek. Ayrımcılık, ırkçı söylemler, genel ahlakla ilgili şeyler. Cinsel istismarı teşvik, çocuk pornografisi. Bunlar, sövmeden daha mı hafif. Bunlar, niye sorumsuzluk alanında tutuluyor”.

Komisyonun geçtiğimiz haftaki toplantısında, MHP, terör suçlarının dokunulmazlık kapsamında olmasında ısrar etti. Kabul görmedi. Üç partinin uzlaşmasıyla, ‘Yasama sorumsuzulğu ve dokunulmazlığı’ maddesi yeşil renkte yazıldı. Buna göre, “Milletvekilleri, Meclis çalışmalarıyla ilgili söz ve düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamayacak. Seçimden önce ve sonra suç işleyen milletvekillerinin durumu Meclis’te gizli oyla verilmiş bir karar olmadıkça gözaltına alınamayacak ve tutuklanamayacak. Kasten adam öldürme ve suçüstü durumlarında dokunulmazlık” işlemeyecek.