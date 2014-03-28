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Politika

MHP'li Akşener'den Başbakan'a: Küçük Emrahlık yapacaksan kenarda ağla

TBMM Başkanvekili Akşener, '11 yıldır Başbakan'ın uçan kuştan haberi var, İstanbul'un bütün kupon arazilerini arkadaş biliyor. Ama her daim mağdur' dedi

28 Mart 2014 15:15

MHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hitaben 'her daim mağdur. Her seferinde bir küçük Emrah tavrı üzerinde. Bıktık yani. Dolayısıyla ya adam gibi bu ülkeyi yönet kardeşim ya da Küçük Emrahlık yapacaksan git kenarda ağla' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Antalya 'da partisinin seçim çalışmalarına katıldı.

haberartıbir'in haberine göre, 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Akşener'in son durağı Aksu İlçesi oldu. Burada düzenlenen toplantıda konuşan ve 2B sorununa değinen TBMM Başkanvekili Akşener, "11 yıldır Başbakan'ın uçan kuştan haberi var, İstanbul'un bütün kupon arazilerini arkadaş biliyor. Ama her daim mağdur. Her seferinde bir Küçük Emrah tavrı üzerinde. Bıktık yani. Dolayısıyla ya adam gibi bu ülkeyi yönet kardeşim ya da Küçük Emrahlık yapacaksan git kenarda ağla" dedi.

 

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