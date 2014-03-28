MHP'li Akşener'den Başbakan'a: Küçük Emrahlık yapacaksan kenarda ağla

MHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hitaben 'her daim mağdur. Her seferinde bir küçük Emrah tavrı üzerinde. Bıktık yani. Dolayısıyla ya adam gibi bu ülkeyi yönet kardeşim ya da Küçük Emrahlık yapacaksan git kenarda ağla' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Antalya 'da partisinin seçim çalışmalarına katıldı.

haberartıbir'in haberine göre, 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Akşener'in son durağı Aksu İlçesi oldu. Burada düzenlenen toplantıda konuşan ve 2B sorununa değinen TBMM Başkanvekili Akşener, "11 yıldır Başbakan'ın uçan kuştan haberi var, İstanbul'un bütün kupon arazilerini arkadaş biliyor. Ama her daim mağdur. Her seferinde bir Küçük Emrah tavrı üzerinde. Bıktık yani. Dolayısıyla ya adam gibi bu ülkeyi yönet kardeşim ya da Küçük Emrahlık yapacaksan git kenarda ağla" dedi.