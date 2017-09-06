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MHP'li Akçay'dan müfredat eleştirisi

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yeni eğitim öğretim döneminde bazı ders kitaplarından Atatürk ile ilgili içeriklerin çıkarıldığını öne sürerek, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü temsil eden ulu önderin halk

06 Eylül 2017 21:38

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yeni eğitim öğretim döneminde bazı ders kitaplarından Atatürk ile ilgili içeriklerin çıkarıldığını öne sürerek, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü temsil eden ulu önderin halkın bütününe daha fazla anlatılması gerektiğini dile getirdi.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Akhisar\'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yeni müfredata göre 5\'inci sınıf öğrencilerin okuyacağı Sosyal Bilimler kitabından Atatürk kısmını çıkardığını iddia eden MHP\'li Akçay, \"Yeni ders yılında 5\'inci sınıflarda okutulacak Sosyal Bilgiler ders kitabında Cumhuriyet\'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün olmadığını gördük. Fakat 6\'ncı, 7\'nci ve 8\'inci sınıflardaki Atatürk ile İlke ve İnkılapları aynı şekilde kalmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk bilhassa bugünlerde çocuklarımıza, gençlerimize çok daha ayrıntılı bir milli şuurla öğretmemiz gereken en önemli milli değerlerimizin başında gelmelidir. Atatürk, her türlü tartışmadan ve spekülasyondan uzak tutulmalıdır. Ders kitaplarında Sivas, Erzurum, Alaşehir, Balıkesir ve Nazilli Kongresi gibi kongrelerin de ayrıntılı olarak yer almasında biz fayda görüyoruz. Bilhassa 15 Temmuz 2016\'daki hain FETÖ darbe girişimi, girişime gelen süreç, o günden bugüne yaşadıklarımız ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ortamı değerlendirdiğimizde sadece çocuklara ve gençlerimize değil her kesime Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, varlığını temsil eden büyük bir değer olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü daha iyi anlatmalıyız. Bu sadece okullarda ders programları ile değil her alanda üniversitelerimizde, medyada çeşitli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bütün insanlarımıza yeniden hatırlatılmalıdır\" dedi.

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