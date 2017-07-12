MHP’li Akçay’dan ‘iç tüzük’ yorumu: CHP kimlere hizmet ediyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay TBMM İç Tüzük değişikliği teklifine ilişkin partisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Teklifle muhalefetin sesinin kısıldığı iddialarına karşı çıkan Akçay, “MHP İçtüzük çalışmalarında TBMM’nin etkinlik ve verimliliğini arttırma yönünde düzenlemelere imza attı. Muhalefetin sesi kısılmıyor. Aksine yasama ve denetim faaliyetleri çerçevesinde TBMM güçlendiriliyor” dedi.

24’üncü yasama döneminde kurulan İç Tüzük uzlaşma komisyonunda 4 siyasi partinin hükümlerin yeni iç tüzük teklifinden yer aldığına dikkat çeken Akçay, “MHP 24 üncü dönemdeki imzasının arkasındadır. Bütün parti grupları İçtüzük değişikliği görüşmelerinde samimiyet ve güven testine tabi olacaktır” dedi.

“CHP kimlere hizmet ediyor”

Hiçbir söz hakkının kısılmadığını da savunan Akçay, ‘milletvekili yemini’ ve ‘geçici çıkarma’ cezasıyla ilgili, “CHP İç Tüzük değişikliğindeki hangi düzenlemeden rahatsız? Yemin etmeyen milletvekilinin milletvekili hak ve yetkilerinden yararlanamayacak olmasından mı rahatsızlar? Mecliste Türk Milletinin tarihi ve ortak geçmişine hakaret edilemeyeceğinden, Anayasa’nın ilk 4 maddesine aykırı beyanda bulunulamayacağından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanılamayacağından mı rahatsızlar? CHP kimlerle hareket ediyor, kimlere hizmet ediyorlar?” dedi.

Meclis’in çalışma saatlerine ve TBMM TV yayınlarına da değinen Akçay, “24 üncü dönemdeki uzlaşma komisyonunda Meclisin 20:00’ye kadar çalışması kabul edilmişti, ancak bu içtüzük değişikliğinde meclis çalışmalarının saat 21:00’e kadar uzatılması düzenlenmektedir. Aynı şekilde TBMM TV yayınları da İçtüzüğe girmektedir. CHP 24’üncü dönemdeki uzlaşından daha ileri olan bu düzenlemelerden mi rahatsız?” dedi.