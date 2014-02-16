MHP'li aday partisinden istifa etti, ailesi 'desteğimiz BDP'ye' dedi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den Belediye Başkan adayı olan Berzan Tektaş, partisinden istifa etti. Tektaş'ın ailesinden yapılan açıklamada, "BDP'yi destekleyeceğiz" denildi.

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) haberine göre, konuya ilişkin bilgi veren Tektaş'ın kardeşi Celal Tektaş, ağabeyinin istifa dilekçesini vermesine rağmen MHP sitesinde bunun yürürlüğe girmediğini ifade etti.



Tektaş, "Biz aile olarak bu durumdan dolayı utanç duyduk ve halkımızdan özür diliyoruz. Biz aile olarak bir kez daha BDP’yi desteklediğimizi açıklıyoruz” dedi.

MHP'den açıklama

MHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Belediye Başkanlığı için Berzan Tektaş'ı aday gösterdiklerini ancak PKK'dan tehdit aldığı duyumları üzerine bu ismi değiştirdiklerini belirtti. Durmaz, "Diyarbakır Dicle ilçesi MHP adayı daha önce Berzan Tektaş idi. Ailesinin tehdit edildiği bilgisinin ulaşması üzerine yerel teşkilatımız bu ismi değiştirdi. Adayımız Hamdullah Karakoç'tur. Seçim çalışmalarını yoğun şekilde yürütmektedir. Berzan Tektaş'ın ağabeyi BDP'yi desteklediklerine ilişkin bölgede açıklamalar yapmış. Bunun MHP ile ilgisi yoktur. Böyle bir şey de vaki değildir" dedi.