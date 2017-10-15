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MHP'li Adan: Kerkük Türk'tür Türk kalacaktır

   Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Kerkük öz be öz Türk'tür ve Türk kalacaktır" dedi

15 Ekim 2017 19:29

 

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, \"Kerkük öz be öz Türk\'tür ve Türk kalacaktır\" dedi.

 Celal Adan,  MHP Kağıthane İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği kahvaltılı toplantıda muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle  bir araya geldi, gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtladı. Kerkük\'te Türkmenlerin varlığını yok etmek için çalışmalar yapıldığını belirten Adan,  MHP\'nin  \'5 bin ülkücü hazırdır\' diyerek bir büyük uyanışa öncülük yaptığını söyledi.  MHP\'nin Kerkük ve İdlib konularında  hükümete destek verdiğini de kaydeden Adan, Türkiye ve  ABD ile arasındaki vize kriziyle ilgili olarak da Adan, Türkiye\'nin  Amerika yokken de var olduğunu, Türkiye\'ye karşı alınan bu tip kararları protesto ettiklerini, çok anlamsız bulduklarını söyledi.

(FOTOĞRAF)


 

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