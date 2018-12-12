MHP'den yasa teklifi: FETÖ mensubu hâkimlerin kararları yeniden yargılansın

MHP, bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören af teklifini Meclis Genel Kurulu’na taşımaya hazırlanıyor. İçtüzüğün verdiği bir hakka dayanarak Komisyon’da bekleyen teklifi Genel Kurul’a indirme mesajı veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, 'FETÖ' mensubu hâkimlerin imzası bulunan kararlar için yeniden yargılamanın zorunlu hale getirilmesinin sağlanmasını istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda yüksek yargı organlarının bütçesi üzerinde söz aldı.

“Uçmağa varışının 40’ıncı yılında büyük Türkçü, Turancı Atsız Hoca”yı selamlayarak konuşmasına başlayan Yıldız, 'FETÖ’nün bir istihbarat yapılanması olduğunu söyledi. Örgütün adalet sistemine verdiği tahribatı anlatan Yıldız, “Kurulan kumpaslar, verilen kararlar ne olacak?” diye sordu, söz konusu tüm kararların mutlaka yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.

CMUK’un 311’inci maddesinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi müessesesinin mevcut haliyle bu işin içinden çıkmaya imkan vermediğini söyleyen Yıldız, bu maddeye geçici bir ek madde ekleyerek 'FETÖ' mensubu hâkimlerin imzası bulunan kararların başka bir şeye gerek görmeden zorunlu olarak yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmasının sağlanabileceğini ifade etti. Yıldız bu konuda yakında sunacakları kanun teklifine tüm partilerden destek beklediklerini ifade etti.

CHP'ye teklif sorusu

Yıldız’ın gündeminde Meclis açılmadan kısa bir süre önce Meclis’e sundukları şartlı ceza indirimi yasa teklifi de vardı.

Yıldız konuşmasında birçok eleştiriye maruz kalan tekliflerinin içeriğiyle ilgili tekrar bilgi verdi. Teklifte “devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, soykırım, insanlığa karşı suçlar, hayata karşı suçlar, işkence, eziyet suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, TMK kapsamındaki suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar” gibi istisnalar olduğunu hatırlatan Yıldız, CHP’lilere seslendi.

Yıldız, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisinin sayın milletvekilleri kendilerine televizyonlarında sorulduğunda cevapları maalesef şu oldu: 'Efendim, bu kanun teklifi konusunda dur bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor, biz ona göre bir cevap vereceğiz' dediler. Sayın milletvekilleri, siz düşüncelerinizi, görüşlerinizi bir başka partiye göre mi yönlendirirsiniz ya da açıklarsınız?”

Yıldız’ın sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz değil de siz AKP’ye göre yönlendiriyorsunuz” karşılığı verdi.

Af teklifi Genel Kurul'a gelecek

Konuşmasında bir yanlışı düzeltmek için şartlı ceza indirimine ağırlık verdiğini belirten Yıldız, “Bu konuda yakında Meclis’e getireceğimiz, yani İç Tüzük’ün 37’nci maddesini kullanarak yapacağımız teklif ve öneriyi destekleyip desteklememeniz konusunda bir samimiyet testi olacaktır” dedi.

37. Mmadde ne diyor?

İçtüzüğün 37. maddesi kanun tekliflerinin komisyonlarda inceleme süresini düzenliyor. Söz konusu maddede, “Kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekir. Bu sürenin bitiminde teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını teklif sahipleri isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.” deniliyor. Bu durumda teklife imza atan bir milletvekili söz konusu teklifi Meclis Genel Kurulu’na taşıyabiliyor.

"Bundan sonra karar Meclis’e aittir"

Feti Yıldız konuşmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şartlı Ceza İndirimi Kanun teklifimizin bir an önce yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yüksek Yargı organlarının bütçesi görüşülürken tüm partilere çağrıda bulundum. Bundan sonra karar Meclis’e aittir. Hayırlı olacağını umuyorum” dedi.