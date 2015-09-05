MHP'den Şile'deki kale restorasyonuna Sünger Bob'lu protesto

Şile MHP İlçe Başkanlığı Ocaklıada kalesinde gerçekleştirilen ve sosyal medyada kalenin çizgi karakter "Sünger Bob"a benzetilmesine neden olan restorasyon çalışmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde MHP'liler Sünger Bob kıyafeti giyen bir animatörle Üsküdar Caddesi'nde dolaştıktan sonra belediye binasına kadar yürüdü.

DHA'da yer alan habere göre, "Şilemizin bir kalesi vardı. Buram buram tarih, buram buram geçmiş kokardı" diyen MHP İlçe Başkanı Hüseyin Özgür'ün okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut yönetim, doğru bir kararla bir gün onu restore etmeye karar verdi. Gidip Kocaeli Üniversite'si Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin kapısını çaldılar. Fakülte Dekanlığı Şile Belediyesinden gelen talep üzerine konuyu ciddiye alarak, hemen akademisyenler ve öğrencilerden kurulu bir ekiple çalışmalarını başlattı. Bu bir saha çalışması olacaktı, ne demekti bu saha çalışması? Ekibin sadece günlük ihtiyaçları ve masrafları belediye tarafından karşılanacak, çizilecek planlar, projeler ve çalışma kapsamına giren diğer bütün işlemler için hiçbir ekstra ücret alınmayacaktı. Kocaeli Üniversitesi ekibi bütün iyi niyetiyle çalışmalarına başladı. İlk etapta hazırladığı plan ve projeleri 6 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kuruluna sundu. Sunmasıyla da kurulun aşılmaz ve anlaşılmaz tutumu nedeniyle, projeden çekilmesi bir oldu. Sonra devreye bir İBB teşekkülü olan Bimtaş girdi, ve konuyla ilgili çalışmaları hazırlayarak yeniden 6 Nolu kurulun onayı sundu. Kocaeli Üniversite'si ekibine kök söktüren kurul gitmiş, İBB Bimtaş'a kapılarını ve onaylarını sonuna kadar açan bir kurul gelmişti. İki tanesi 1 ve 4 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarına üye olan üç kişilik bilim kurulunun oluşturulmasıyla da restorasyon tarihinekara bir leke olarak geçecek işlemin önü sonuna kadar açılmış, tüy dikilmiş oldu."

Şile Belediye Başkanı Mimar Can Tabakoğlu da restorasyonda 'Sünger Bob Döneminin' temelini atarak ülke komedi tarihine geçmiş, Şilemizin marka değerine katkı sağlayan en önemli unsurlardan birini maskaraya çevirerek, ilçemizi alay konusu yapmıştır.