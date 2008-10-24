MHP'den mahkeme konusunda geri adım

MHP, önce Anayasa Mahkemesi'ni yetkileri kısıtlansın açıklaması yaptı. Şimdi de geri adım attı ve sorumluluğu AKP'ye bıraktı. Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanmasıyla ilgili yapılacak bir değişiklikte, türban konusunda olduğu gibi, AKP ile ortak bir öneride bulunmayı düşünmediklerini söyledi.Önerinin yapılmasından bu yana 2 ay geçtiğini, AKP'nin, MHP'nin bu yöndeki her yaklaşımını, “kendisine tuzak kurulduğu” gibi yakışıksız bir şekilde değerlendirdiğini ileri süren MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, “AKP, MHP'nin bu önerilerini adam gibi değerlendirseydi, Türk demokrasinin önündeki çok önemli bir sorun çözülmüş olurdu” dedi. Parti kapatma davasıyla ilgili gerekçeli kararının yayımlanmasından sonra, AKP'li yöneticilerin yaptıkları değerlendirmeleri eleştiren Şandır, “AKP'lileri, MHP'nin bu önerisi üzerinde çalışmaya davet ediyorum. Milleti aldatıp, kandırmaktan vazgeçsinler. Sorumluluklarının idrakinde, gerekeni yapsınlar” diye konuştu.AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün'ün, “Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin kısıtlanması konusunda TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın harekete geçmesi” yönündeki önerisinin hatırlatılması üzerine de Şandır, şunları söyledi:“Bu, bizim sorunumuz değil. Meclis Başkanı veya bir başkası... Biz, toplumun önüne o gün, gerekçeli kararın bu ağırlıkta çıkacağı ihtimaline karşın bir çözüm getirdik. Aslında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da bu yönde bir talebi var. Bu bir ihtiyaç. Siyaset kurumu görevini yapıp, Anayasa Mahkemesini, milletin iradesiyle çatır pozisyondan kurtarmalı. Ama AKP iktidarı, milleti aldatıp kandırmaktan, başka bir iş yapmıyor. Biz, onları görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda bir teklif hazırlamayı düşünmüyoruz. Çünkü, bizim sayımız buna yetmez. Bu iş, AKP'nin sorumluluğundadır.AKP, böyle bir şey hazırlar getirirse, destekleriz. Türban değişikliğinde olduğu gibi, ortak bir öneride bulunmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz olması gerekeni söyledik. AKP'nin tavrını görmemiz lazım. AKP, yine 'Bizi tuzağa düşürüyorlar' diye mi bakacak? Yoksa adam gibi meseleyi değerlendirip, milletin kendilerine verdiği görevin gereğini yerine mi getirecekler? Bunu göreceğiz. Topu, Meclis Başkanına atmanın ne anlamı var? Bize güvenip güvenmemek onların sorunu. Aslında AKP, millete tuzak kurmaktadır, kendi kendine tuzak kurmaktadır. Kapatılmak istenen ve suç örgütü olmakla suçlanan AKP'nin kendisidir. Sabıkasını temizleme sorumluluğu da kendisine aittir. AKP bugün, 'Cumhuriyete karşı suç örgütü olma' fiilinden sabıkalı bir partidir. Dolayısıyla topu taca atmak AKP aymazlığıdır.”MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileriyle ilgili Meclis Başkanı’nın adım atmasını isteyen AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün’e “AKP topu taca atıyor” karşılığını verdi.Vural, "MHP, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini savunmuş bir partidir. Sicilleri bozuk olanlar sicillerine baksınlar, sicilimizde böyle bir bozukluk yok. Ne milletimizle ne devletimizle ne cumhuriyetimizle kavgalıyız. Başörtüsü konusunda samimi talebimizi ortaya koyduk, irademizi kullandık. Dini siyasete alet edenler, inançları hortumlayanlarla MHP’yi aynı kefeye kimse koymasınlar.Anayasa Mahkemesi’nin türbanla ilgili anayasa değişikliğini iptal etmesini sağlayan bizzat AKP'dir. AKP bunun iptal edilmesini istemiştir ve bütün stratejisini bunun üzerine kurmuştur. AKP ‘Al başörtüsünü ver partimi’ demiştir. EK 17’yi gündeme getirmeme sebebi de budur.”