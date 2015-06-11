MHP'den koalisyon açıklaması: HDP'nin içinde olduğu hiçbir yapıya destek vermeyeceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, koalisyon ihtimalleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "Hükümet etme sorumluluğunu sonuna kadar üstleniriz. HDP’nin içerisinde olduğu hiçbir yapıya bizim içerden dışardan destek vermemiz söz konusu değildir" dedi.

Yozgat’ta, seçim sonuçlarını değerlendiren Durmaz, "Türkiye’de ortaya çıkan tablo çok açık ve net bir şekilde hiçbir partiye tek başına iktidar olma imkanı vermemiştir. Bu tablodan bir koalisyon çıkacağı herkesin malumudur. Ancak MHP olarak biz sayın genel başkanımızın ilk gün yapmış olduğu açıklamanın arkasında sonuna kadar duruyoruz. Diyoruz ki öncelikli olarak, çözümde ortaklaşan, çözümde paydaş olan diğer partilerin, yani Oslo’dan bu taraf, 1 Ağustos 2009 da Polis Akademisi’nde başlattıkları, adına çözüm, açılım dedikleri projenin paydaşı olan partiler var. Bunu sürdürme konusundaki kararlılığını beyan eden partiler var. Bunların bir araya gelmesi lazım. Bunların öncelikli olarak, bu çözümden bu açılımdan neyi kast ettiklerini, bu iktidar imkanıyla çok açık şekilde realize etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'HDP ile hiçbir şartta bir araya gelmemiz de söz konusu değildir'

MHP'ninkırmızı çizgileri ve şartları olduğunu belirten Durmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk milletinin kırmızı çizgilerini aşındıranlar gibi bizim kırmızı çizgilerimizden geri adım atmamızı bekliyorlarsa, sükut-u hayale uğrarlar. Bizim çizgilerimiz, çözüm süreci rafa kalkacak, Cumhurbaşkanı Anayasal sınırlarına çekilecek ve 17- 25 Aralık dahil bundan önce ne kadar yolsuzluk olayı varsa hepsinin sorumlularına gidilecek hepsinin üzeri açılacak ve hepsiyle ilgili kovuşturmalar, soruşturmalar yeni baştan ele alınacak. Bizim söylediğimiz budur. Bu şartları kabul ediyorlarsa, biz elbette, bu ülkede birilerinin buradan bir kriz çıkartmasına müsaade etmeyiz. Hükümet etme sorumluluğunu sonuna kadar üstleniriz. HDP’nin içerisinde olduğu hiçbir yapıya bizim içerden dışardan destek vermemiz söz konusu değildir. HDP ile hiçbir şartta bir araya gelmemiz de söz konusu değildir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Milletvekili Deniz Baykal ile yaptığı görüşme konusuna da değinen Durmaz, "Baştan kesin hatlarla ’Biz yokuz’ demiyoruz. ’Önce diğer seçenekleri deneyin’ diyoruz. Şartlarımızı ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı başka bir partinin iç işlerine karışıyor olması da bizim kırmızı çizgilerimizde ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir" diye konuştu.