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Politika

MHP'den "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" ifadesine ilişkin açıklama: Umutları diri tutmak için söylendi

"Açıklamanın temelinde Türkmenlerin umudunu diri tutma gayesi yatmaktadır"

29 Eylül 2017 14:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" sözlerinin "Türkmenlerinin umudunu diri tutmak gayesiyle söylendiği" açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kerkük için 5 bin ülkücünün beklediğine ilişkin açıklamasına gelen ‘provokatif açıklama’ şeklindeki tepkilere yanıt verdi.

Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, toplumun tüm katmanlarını vatan, millet sevdası ve menfaatinde birleşmeye, milli mutabakat zemininde buluşmaya davet etmektedir” dedi.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı medya organlarının, Bahçeli’nin üstlendiği vazifeyi baltalamaya yönelik girişimleri olduğunu” söyledi. Bahçeli’nin, başta siyasi partiler olmak üzere toplumun tüm katmanlarını, milli mutabakat zemininde buluşmaya davet ettiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Bilinmelidir ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin son açıklamasının temelinde, küresel tezgahların kıskacındaki Türkmenlerin umudunu diri tutma gayesi yatmaktadır. Üstelik sadece Barzani’nin değil, onu yöneten, sevk ve idare eden ellerin de caydırılması lazımdır… Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları provokasyon olarak nitelendirilmiştir. Bu fevkalade vahim bir hata ve kusurdur. Asıl provokasyon, Sayın Bahçeli’nin tarihi ve uyarıcı açıklamaları üzerinden Türkiye’de oluşan milli Konsensüs havasını baltalama girişiminde bulunmaktır. Böyle nazik bir dönemde yapılan açıklamaları saptırarak provokatif gazetecilik sergilenmesi hoş görülemez, iyi niyetli kabul edilemez.” 

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