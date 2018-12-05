MHP'den İyi Parti'ye geçen Kocamaz: Ömrü boyunca asalak yaşayan, bazı müptezeller bize saldırıyor

MHP'den istifa edip İyi Parti'den aday olan mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenlere sosyal medyada hesabı Twitter'da yanıt verdi. Kocamaz, "Ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor" dedi.

MHP'den istifa etmesinin ardından İyi Parti'ye katılan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocamaz, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler"

Kocamaz, 'devam' kararı almasında vatandaş taleplerinin etkili olduğunu belirterek , "'Size ne istiyorsunuz, fikriniz nedir?' diye sorma nezaketini bile göstermeyenler bugün sizin talebinize karşılık veren şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler. Ben bu tip seviyesizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kendisini Türk olarak kabul eden ve Türk milletinin değerlerine sahip çıkan herkesin Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Kocamaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Birileri Türk milliyetçiliği patentli ürünü zannediyor"

"Birileri Türk milliyetçiliğini ve onun ritüellerini sadece kendisinin tapulu malı, patentli ürünü zannediyor! Kimse kusura bakmasın! Türk milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir! Kendisini Türk olarak kabul eden, Türk milletinin değerlerine sahip çıkan herkes Türk milliyetçisidir! Türk milliyetçisi olmak vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve dilini herkesten daha fazla sevmek, örf, adet ve geleneklerini sahiplenmek demektir!

Bu gelenekler içerisinde vatana ihanet etmediği sürece insanı aşağılamak, hakaret etmek yoktur. Saygı, sevgi ve gönül kazanmak vardır. Aziz Atatürk; 'Vatanını en çok seven ona en çok hizmet edendir' diyor. Yine Sevgili Peygamberimiz; 'İnsanların en hayırlısı insanlara ve insanlığa en fazla hizmet edendir' diye buyuruyor. Ama ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor. Yazıklar olsun."