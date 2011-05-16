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MHP'den istifa eden Bülent Didinmez'in eşi: ASLA AFFETMEM

Gizli görüntüleri internette yayınlanmasının ardından MHP'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez'in eşi ilk kez konuştu.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Gizli görüntüleri internette yayınlanmasının ardından MHP'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez'in eşi ilk kez konuştu. Yasemin Didinmez, "Eşim nefsine hakim olamadı. Asla affetmem ama görüntüleri çekenler de hatalı" dedi.



MHP'li Bülent Didinmez'in emekli öğretmen eşi Yasemin Didinmez gizli görüntülerinin kaydedilmesinin ardından ilk kez konuştu. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yasemin Didinmez, görüntülerle şoke olduklarını söyledi. Yasemin Didinmez, "Eşim nefsime hakim olamadı, soyadımız kirlendi" dedi. Yasemin Didinmez, eşinin gizli görüntülerinin çıkmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Hepimiz şoktayız. Bu olayın çıkmasıyla evimize, içimize ateş düştü. Sanki evimizden cenaze çıktı. Evet, eşim şeytana uydu. Ama önemli olan nefisine hakim olmasıydı. Çocuklarımın soyadı kirlendi. Her şeyi affederim ama eşimin bu yaptıklarını asla affetmem. Ancak çocuklarımızın babası. O yüzden arkasındayım. Eşim de bu olayı tezgahlayanlar da hatalı. Herkese beddua ediyorum. Allah kimseyi karşısına namus kiriyle çıkarmasın. O olaydan sonra eşimi görmedim de konuşmadım da..."

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