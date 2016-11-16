MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Sistem değişikliği Türkiye için hayati tehdit, uyarıyoruz

MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun oy birliğiyle partiden ihracına karar verdiği Ümit Özdağ, "Bugün Türkiye'nin meselesi Ümit Özdağ'ın ihracı değil, Türkiye için bir hayati tehdit olan sistem değişikliğinin durdurulması ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin iç cepheyi güçlendirerek devam ettirilmesidir" dedi.

Özdağ, Başkanlık tartışmalarına ilişkin olarak "Ret oyu vereceğim" çıkışından sonra kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP'nin ihraç ettiği Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Özdağ ile MHP'li milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, TBMM'de başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Özdağ şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'ye başbakanla görüştüğü gün başkanlık divanından bazı arkadaşların da ricasıyla başkanlık veya partili cumhurbaşkanlığı sürecinin mevcut dış ve iç konjonktür çerçevesinde beş senaryo çerçevesinde Türkiye'yi hangi açmazlara sürükleyeceğini yazılı olarak bildirdim. Türkiye'nin bir beka sorunuyla sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylüyorum ve bu sorun yaşanırken bunu ağırlaştıran bir husus cumhurbaşkanının anayasayı ihlal etmesidir. Hiçbir siyasi parti eğer bir cumhurbaşkanı anayasayı çiğniyorsa madem sen bu anayasayı çiğniyorsun gel o zaman bu anayasayı senin çiğnemediğin şekildeki bir anayasaya dönüştürelim demek durumunda olmamalıdır.

Bunun siyaset açısından da hiçbir mantığının olduğunu söylemek mümkün değildir. Üstelik MHP'nin daha bir ay öncesine kadar Türk milliyetçiliği ideolojisi çerçevesinde başkanlık sistemine doğru şekilde bu sitemin Türkiye'yi kademeli olarak federasyona ve bölünmeye götüreceği teşhisini koyarak karşı çıktığı göz önünde tutulursa meselenin son süreçte ne değişmiştir ki Türkiye'yi bölecek proje Türkiye'nin bölünmesini engelleyecek proje haline gelmiştir. Bu noktada sayın genel başkanla siyasi hayatının son 13-14 senesinde savunduğu fikirlerle hemfikiriz. Söylediklerimizin hepsi MHP'nin resmi internet sitesinde bulunan sayın genel başkanın yapmış olduğu konuşmalarda defaatle altı çizilmiş hususlardır. Biz o noktada duruyoruz. Türk milletini ve siyasal karar alıcıları milletvekili olarak uyarıyoruz. Mesele benim ihraç edilip edilmemem değildir. Bundan 10 sene 2 gün önce yine ihraç edilmiştim.

Demek her 10 senede bir ihraç zamanı geliyor ama sonra geri dönüyorum. Bugün Türkiye'nin meselesi Ümit Özdağ'ın ihracı değil, Türkiye için bir hayati tehdit olan sistem değişikliğinin durdurulması ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin iç cepheyi güçlendirerek devam ettirilmesidir"