-MHP'DEN HABERAL'A TEKLİF YOK ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "milletvekili seçimleri ve Mehmet Haberal'ın MHP'den adaylığı" ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "MHP'nin yargıda bulunan ve sürekli gündemde tutulan Mehmet Haberal ile ilgili herhangi bir milletvekilliği teklifi söz konusu olmamıştır" dedi. Bahçeli, parti genel merkezinde çağrı merkezinin açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada, 12 Hazirandaki milletvekili genel seçimlerinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Partisinin seçim çalışmalarına 1 Ekim 2010'da başladığını anımsatan Bahçeli, bu kapsamda bugün de çağrı merkezinin açılışını yaptıklarını söyledi. Bahçeli, merkezde bilgisayar aracılığıyla saatte 5 bin kişiye telefonla bilgi verilebileceğini, anket düzenlenebileceğini ve kamuoyu yoklamaları yapılabileceğini belirtti. 38 kişinin görev yaptığı merkezde saatte 2 bin 500 kişinin dilek, şikayet ve önerilerinin alınabilmesinin de mümkün olduğunu anlatan Bahçeli, merkezi arayanların yolsuzlukları ihbar edebileceğini, miting, toplantı ve sempozyum gibi etkinlikler ile seçim beyannamesi hakkında bilgi alabileceğini, Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşebileceklerini kaydetti. Devlet Bahçeli, çağrı merkezinin sadece seçime kadar değil, seçimden sonra da çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "milletvekili seçimleri ve Mehmet Haberal'ın MHP'den adaylığı" ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "MHP'nin yargıda bulunan ve sürekli gündemde tutulan Mehmet Haberal ile ilgili herhangi bir milletvekilliği teklifi söz konusu olmamıştır" dedi. Bahçeli, bir gazetecinin "Ülkücü camiadan bilinen bazı isimlerinden AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağına" ilişkin haberleri nasıl değerlendirdiği sorusuna "Ülkücü, Milliyetçi Hareket'te olur" yanıtını verdi. Bahçeli, bir başka soru üzerine aday belirlerken 2007 seçimlerinde olduğu gibi "MHP'nin aday adaylığı özelliğini taşımayan hiçbir kimse aday olamayacak" derken, çağrı merkezi konuşmalarının dinlenmesine karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin bir soruya da "Hayır, kolaylık sağlıyoruz, isteyen istediği gibi dinler" ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, "Ergenekon" soruşturması kapsamında yaşanan gözaltıların ardından siyaset camiasında çeşitli iddialar ve tartışmalar yaşandığını anımsatarak görüşünü sorması üzerine, şunları söyledi: "Bu tartışmalar Türkiye'de toplumsal ahlakı zedeliyor, siyasi kültürü yozlaştırıyor ve medya-siyaset ilişkisini çirkinleştiriyor. Dolayısıyla hem siyasilere hem de basın mensubu kardeşlerimize zarar veren bir yaklaşım olarak görülüyor. Her gün kamuoyunun önünde bir tartışmayı sürdürmek, ayrıca basın olarak çok yakınında bulunan siyasilere karşı çok büyük haksızlık oluyor. Artık bu tür tartışmalardan kurtulmak lazımdır. Türk siyasi hayatında mümtaz bir yeri olan, uzun yıllar partinin her kademesinde görev yapmış, hükümet ve bakanlar kurulu üyeliği yapmış kişileri böyle küçümseyecek, hor görecek böyle yanlış bilgilerle onların toplum nezdindeki saygınlığını kaybettirebilecek usuller kimseye yaramaz, bir gün çark döner başkaları da buna muhatap olur o zaman daha da kötü hale gelir."