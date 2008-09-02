MHP'den Gül'e gitme mektubu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği mektupta, "Alparslan Türkeş'in yapmaya çalıştığını anlayıp devam ettirebilmiş olsaydınız, siz de bugün Sarkisyan'la değil, Petrosyan'la görüşmeye hazırlanıyor olurdunuz. Aradaki farkı anlatmaya yarayan ve devletin elinde bulunan bilgiler en çok da size ve halefinize yakındır" dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Gül'e yazdığı "açık mektupta" Gül'ün "olası Ermenistan ziyaretine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı'nın göreve gelirken ettiği yemini anımsatan Kaya, "Ermenistan Devleti, temsilcisi bulunduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü tanımamaktadır. Ayrıca, Ermenistan başka bir Türk toprağının halen işgalcisidir" dedi.

Ermenistan'ın Ağrı'yı, Van'ı "Karabağ" yapmaya gücü yetmese de, "Karabağ örneğinin" bu niyetinin, hedefinin ve gücü yettiğinde yapacaklarının bir göstergesi olduğunu belirten Kaya, mektubunda, özetle şunları kaydetti:



"Yokluğunuzu aratmayacağı anlaşılan halefiniz, MHP Genel Başkanı'nın gitme ihtimalinizi eleştiren beyanatı üzerine (Alparslan Türkeş de zamanında Erivan'a gitmiş ve Petrosyan'la görüşmüştü) demiş. Dışişleri Bakanı'nın Alparslan Türkeş'i anlamaya ihtiyacı olduğu fakat niyetinin olmadığı bu sözleriyle ortaya çıkmıştır. Alparslan Türkeş'in devlet geleneğini temsil ettiği muarızlarınca da teslim edilmiştir. Ne var ki rahmetli Başbuğumuz, Anayasal bir yetki olarak devleti temsil ediyor değildi. Ayrıca, Türkeş'in yapmaya çalıştığını anlayıp devam ettirebilmiş olsaydınız, siz de bugün Sarkisyan'la değil, Petrosyan'la görüşmeye hazırlanıyor olurdunuz. Aradaki farkı anlatmaya yarayan ve devletin elinde bulunan bilgiler en çok da size ve halefinize yakındır.



Sayın Cumhurbaşkanı; her şeye rağmen, beni şaşırtmanızın bütün sonuçlarını karşılamaya hazırım ve buna dayanarak size (Ermenistan'a gitmeyin) diyorum. İki ülkenin futbol takımlarını eşleştiren kura sizin iradenizle belirlenmedi ama gitmemek sizin iradenizdedir. Maçı izlemeyi çok istiyorsanız; bunu, Başbakanın adeti olduğu üzere, bir gecekondu mahallesindeki kahvede,

kameralar eşliğinde yapabilirsiniz. Futbol izlemeye devlet geleneklerini aşacak denli bir düşkünlüğünüz varsa size son olarak futbolun diliyle seslenmek istiyorum; Bu maç uğruna bir adım daha atacak olursanız ofsayta düşeceksiniz."