MHP'den fotoğraflı suçüstü

MHP, Turgutlu'da belediye araçlarının kömür ve erzak dağıttığını fotoğraflayıp AKP hakkında suç duyurusunda bulundu.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca yapılan kömür ve erzak yardımlarının AKP'li belediyeye ait kamyonlarla dağıtılması, ortalığı karıştırdı. Olayı fotoğraflarla tespit eden MHP ilçe teşkilatı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Turgutlu Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca, muhtaç ailelere yapılan kömür ve erzak yardımı, MHP- AKP savaşını başlattı. Kömür ve erzakların, AKP'li Serhat Orhan'ın başkanı olduğu Turgutlu Belediyesi'ne ait 45 ZA 6106 ve 45 TS 321 plakalı kamyonlarla dağıtıldığını fotoğraflarla belgeleyen MHP İlçe Teşkilatı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. MHP'liler, devletin yaptığı yardımların AKP'li Başkan Serhat Orhan tarafından dağıtılıyor gibi lanse edildiğini savundu.



Bir basın toplantısı düzenleyen MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, MHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin ve MHP İlçe Başkanı Süleyman Özsemerci, tepkilerini dile getirdi. İlçe Başkanı Özsemerci, uygunsuz dağıtımı dün saat 23.00 sıralarındaki Turgutluspor Lokali önünde tespit edip fotoğrafladıklarını anlatırken, “Biz hiçbir zaman fakire, muhtaça yapılan yardıma karşı olmadık. Tersine yanında olduk. Fakat Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın yaptığı yardımı Turgutlu Belediyesi araçları ile dağıtarak AKP’li Belediye Başkanı Serhat Orhan dağıtıyormuş gibi bir hava vermek doğru değildir” dedi.



Daha önce de ihtiyacı olmayan bir astsubaya yapılan kömür yardımının mahalle sakinleri tarafından belirlenip engellendiğini anlatan Özsemerci, “Bu tür yardımlar seçimlerin yaklaşması üzerine daha da artmıştır. Geçen yıl veya daha önceki yıllarda bu yardımlar niye yapılmıyordu? Siyasi rant peşinde koşanlar, çıkar peşinde olanlar, bu yardımları niye arttırdılar? Kaybedecekleri korkusuna kapılıp telaşa düştükleri için mi. Demek ki onlar muhtaç olanı, ihtiyacı olanı değil de sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Kendilerine çıkar sağlama peşindeler. Oy korkusuna düştüler. Yoksul ve muhtaçlar onların zihinlerinin kenarından bile geçmiyor” diye konuştu.



MHP'li Özsemerci, üzerlerinde “İnsanlar yardımlaştıkça sevgileri paylaştıkça mutlulukları çoğalır. Sevgiden tasarruf etmeyiniz” yazılı erzak paketlerinin de özellikle gece dağıtılmasını eleştirdi, “Yardımları gündüz dağıtın da halk ne kadar yardımsever olduğunuz görsün” dedi.



'Demokrasiyi zedeler '



Manisa MHP Milletvekili Ahmet Orhan ise şunları söyledi:



“Her zaman devlet imkanları seçim dönemlerinde iktidar sahiplerinin lehine istismar edile gelmiştir. Ancak hiç bugünkü kadar ve onların yavrucukları kadar istismar edildiği bir dönem görülmemiştir. Mevcut iktidar sahipleri Türk milletinin namusu şerefi olan oylarını öncelikle onları fakirleştirmek suretiyle, yoksullaştırdıktan sonra küçük iaşe torbalarıyla, kömürlerle oylarını satın almaya çalışmaktadırlar. Bu çeşit uygulamaları da şehrimizde yoğun olarak maalesef yaşamaktaydık. Rüşvet üzerine kurulmuş bir seçim yarışı demokrasiyi zedeler. Demokrasiyi bütün unsurlarıyla tesis edemezsek, kamu vicdanı da bundan ciddi yara alır, memleketimiz zaafa düşer. Bu olayın içinde olan tüm tarafları, yani devleti, dolayısıyla milleti temsil etmek durumunda olan mülki idari amirleri ve halkın oyuyla hemşerilerinin oyuyla iktidara gelmiş olanları buradan uyarıyorum; bu yarış ahlaklı, faziletli bir seçim yarışı olarak sürdürülmelidir. Türk milletinin gururunu rencide ederek onu bir torba iaşeyle kandırabileceğini zannedenler, Allah'ın izniyle 29 Mart'ta gereken cevabı alacaktır. Biz milletimizin cevap vereceğinden şüphemiz yok.”

