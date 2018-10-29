MHP'den EYT açıklaması: Evet deseydik konu bir yıl uzayacaktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin ret oyu vermesiyle Meclis'ten dönen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili AKP'nin ikna edilmesi gerektiğini belirterek “Evet demekle yanlış yaptığımızı anladık, sonra reddettik. Çünkü evet deseydik araştırma komisyonu kurulacak ve konu bir yıl uzayacaktı” açıklamasını yaptı.

"Konu 1 yıl uzayacaktı"

Habertürk'te yer alan haber göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İyi Parti'nin Meclis'e sunduğu, önce destek verip sonra reddetmeleriyle ilgili açıklama yaptı. EYT konusunda yanlıştan döndüklerini söyleyen Enginyurt, “Araştırma önergesini önce kabul ettik sonra reddettik. Niye reddettik? Baktık ki araştırma önergesinin ardından komisyon kurulması gerekiyor. Komisyon kurmaya kalksak Kasım-Aralık ayında bütçe var, komisyon kurulamayacak. Ocak ayından sonra Mart ayına kadar seçim var, komisyon kurulamayacak. Nisan ayında komisyon kursak bile komisyon 3 ay çalışacak Temmuz ayını bulacak. 1 Temmuz’da ise Meclis tatile giriyor, 1 Ekim’de açılıyor. Yani bir yıl araştırma komisyonu kurulması için konu bir yıl oyalanacaktı” şeklinde konuştu

"Kanun çıkarılması gerekiyor"

"Burada esas olan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın hakkının verilmesi için bir an önce kanun çıkarılması gerekir" diyen Enginyurt, bu konuda Meclis'e kanun teklifi verdiklerini söyledi.

"AKP'nin ikna edilmesi gerekiyor"

Kanun teklifinin önce komisyondan geçmesi gerektiğini ifade eden Enginyurt, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, Mecliste CHP, HDP, İP, MHP bir olursa kanun geçer. Doğru bu 4 parti ortak olursa Meclis’ten kanun geçiyor. Ama kanunun geçmesi için kanunun önce Meclis’e gelmesi lazım. Kanunun Meclis’e gelmesi için konunun önce komisyonda görüşülmesi gerekiyor. İlgili komisyonda 13 AK Parti, 13’te diğer partilerin üyesi var. Oylama olduğunda 13’e 13 olursa Başkanın oyu 2 oy sayılıyor. Başkan AK Partili olduğuna göre 14’e 13 oluyor ve kanun Meclis'e gelmiyor. Demek ki kanunun Meclis'e gelmesi için bu kanunun komisyondan geçmesi lazım. Komisyondan ise ancak AK Parti ile anlaşarak, ikna edilerek geçirilebilir."