-MHP'DEN ERDOĞAN'A SUÇLAMA ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Güneydoğu Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerinde sandıklar kapanmış. Şu aralar neticeler gelmeye başladı'' ifadesini hatırlatarak, ''Bu, referandumda belirlenecek seçmen iradesine yürütme organının başındaki Sayın Başbakan tarafından müdahale yapıldığının Sayın Başbakan'ın kendi ifadesiyle ikrarıdır'' dedi. Bal, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı açıklamada, bugün saat 15.01'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Hatta Güneydoğu Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerinde sandıklar kapanmış. Şu aralar neticeler gelmeye başladı. Bu da gösteriyor ki katılım iyi ve hızlı bir şekilde netice alınıyor'' şeklindeki ifadesinin bazı internet sitelerinde yer aldığını söyledi. Bal, şunları kaydetti: ''Şimdi saat 16.00'da kapanması gereken sandığın içine Sayın Başbakan saat 15.01'de nasıl girdi? Bu sonuçları nasıl ele geçirdi? Bu, referandumda belirlenecek seçmen iradesine yürütme organının başındaki Sayın Başbakan tarafından müdahale yapıldığının Sayın Başbakan'ın kendi ifadesiyle ikrarıdır. Dolayısıyla referandum sonuçlarını gölgeleyebilecek söylemlerine bir yenisi eklenmiştir. Daha önce de Sayın Başbakan referandum sonuçlarının yüzde 53-54 gibi bir rakamla lehine sonuçlanacağına dair beyanat vererek bir takım şüpheleri üzerine çekmişti. Bugün bu beyanatı ile bu şüpheler hakkında kendisi aleyhine bir delil oluşturmuş oldu. Dolayısıyla referandum sonuçlarının üzerinde Sayın Başbakan'ın bu ikrarı şimdiden bir gölge olarak düşmüştür.'' Öte yandan bir televizyon kanalında yayımlanan bir programda bazı bölgelerden sonuçların gelmeye başladığı yönünde açıklamaların yapıldığını belirten Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bazı yandaş medya mensupları saat 14.00'ten itibaren yaptığı yayınlarla kendilerine sandık sonuçlarının gelmeye başladığını ilan etmişlerdir. Sayın Yiğit Bulut ve yardımcısı hanımefendi saat 14.00'ten itibaren sandık sonuçlarının kendilerine gelmeye başladığını ilan ettiklerine göre, sandık sonuçlarını kendilerine ulaştıran bir mekanizmanın varlığı kesindir. Bu mekanizmanın, Sayın Başbakan'ın bu söylemi ile yürütme organının elinde olup olmadığını merak etmekteyiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği ile ilgili ve halkın iradesi ile ilgili böyle bir referandum sürecini sandığın içine siyasi iradenin karışmış olmasını, Türk milletine şikayet ediyoruz.'' Faruk Bal, bu konulara yönelik şikayetlerini içeren dilekçeyi YSK'ya sunduklarını bildirdi.