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Politika

MHP'den Davutoğlu'nun randevu talebine ret

MHP, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ermenistan'la yapılan protokolü anlatmak üzere randevu talebini reddetti.

11 Eylül 2009 03:00

MHP, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ermenistan'la yapılan protokolü anlatmak üzere randevu talebini reddetti. MHP, Davutoğlu'na TBMM Genel Kurulu'nu adres gösterdi.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve son olarak parafe edilen protokoller hakkındaki görüşlerini esasen bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Dışişleri Bakanı'nın görüşme talebi ile ilgili olarak AKP Hükümeti'nin bu konudaki görüşlerini Türk Milleti ile paylaşması ve TBMM Genel Kurulu'nda ortaya koymasının daha yararlı olacağını düşünülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ermenistan Protokolü" ve "Kafkaslar'daki gelişmeler" konusunda bilgi vermek üzere TBMM'de grubu bulunan ve seçimlerde yüzde 1 oy oranını geçen siyasi parti genel başkanlarından randevu talep etmişti.

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