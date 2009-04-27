MHP'den bedelli askerlik teklifi

MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, 1983 yılından önce doğanların, "bedelli askerlik" uygulamasından yararlanmasına olanak sağlayan kanun teklifi hazırladı.



Çalış ve 4 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, 1 Ocak 1983 tarihinden önce doğan yükümlüler, 7 bin 500 dolar ödemeleri halinde Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birlik ve kurumlarda temel askerlik eğitimlerini yapmaları şartıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacak.



31 Mart 2009 tarihinde 40 yaşını tamamlamış olanlar ise 15 bin dolar ödemeleri halinde temel askerlik eğitime tabi tutulmayacak.

