MHP'den BDP'ye: Asıl Türkler asimile ediliyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun , ‘Eşitlik’, ‘Çocuk Hakları’ maddelerinin görüşüldüğü dünkü toplantısında, Başkanlıkla başlayan kavga asimilasyonla devam etti. Birbirleriyle kavga etmeyen parti kalmadı. Milletvekilleri, danışmanlar birbirlerine girdi. Komisyon üyesi CHP'li Atilla Kart, AKP kanadına 'Başkanlık' önerinizi çekin' deyince AKP tarafı çok sinirlendi. Kart, 'Bize dayatma yapamazsınız' diyen AKP'li Mehmet Ali Şahin'e 'Git tiyatronu başka yerde yap' dedi. Kavga bitmeden BDP'nin 'ana dil' önerisinde kavga çıktı.

BDP: Asimilasyona çuval kadar belge var

MHP, "Hepimiz bir milletiz. Bunlar bir oyundur” derken, AKP'li Mehmet Ali Şahin, "Şu anda çocuklar Kürtçe konuşamıyor mu" deyince kavganın ortasına düştü. BDP'nin komisyon uzmanı Meral Beştaş Daniş, "Şu anda TRT Şeş (6) bile Anayasal değil" dedi. MHP tekrar "Bu dil önerileri başka şeylere zemin hazırlamaktır' diye sertliğini sürdürdü.

MHP: Devlet asimilasyon yapmadı

MHP’li Üyeler, “Türkiye devleti hiç kimseye asimilasyon uygulamamıştır” deyince BDP’li Bengi Yıldız’dan müdahale geldi. Yıldız, MHP’lilere, “Asimilasyon uygulandığına dair ben size çuval dolusu belge getiririm” dedi. Cumhuriyet döneminde çıkarılan yasaları tek tek saydı ve “Bütün bunlar Kürtlerin toplu olarak değil 3’er, 5’er kişi halinde bölgelerinden gönderilmelerini öngörür. Toplu bir göç bile yoktur. İsyana katılmamış Kürtlere bile bu yasalar uygulanmıştır” dedi.

BDP: Okulda Kürtçe konuştuğu için dayak yemeyen yoktur

“Hangi Kürde sorsanız; Kürtçe yasağından dolayı ilkokulda dayak yemiştir” diyen BDP’li Yıldız, Eldeki bu kadar somut verilere karşı asimilasyon yoktur denemeyeceğini söyledi.

MHP: Allahtan utanın

MHP’li Oktay Öztürk, BDP’lilere, “Siz maddeyi bize zikretmek istiyorsunuz. Biz, etnik köken ve ana dile karşıyız. Asıl Türkler asimile ediliyor. Bölgedeki Türkler asimile oluyor. Allahtan utanın. Utanın. Asimilasyon olsaydı; bugün siz bizim karşımızda oturuyor olmazdınız” dedi.