MHP'den Arınç'a 'bölücü' yanıtı

MHP'nin büyük sürpriz yapıp seçimi kazandığı Manisa'da, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın sözleri polemik yarattı. MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, Arınç'ın “Seçimde karşımızda blok bulduk, oy anlamında bölücülük yapıldı” sözlerine, “Biz Manisa’da bölücülük yapmadık. Esas bölücülüğü AKP yaptı. Vatandaş da cevabını verdi” karşılığını verdi.



Basın toplantısı düzenleyen MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, TBMM eski Başkanı ve Manisa AKP Milletvekili Bülent Arınç'ın seçim sonrasındaki ifadelerini değerlendirdi.



Arınç'ın “Seçimde karşımızda blok bulduk, oy anlamında bölücülük yapıldı” sözlerine tepki gösteren MHP’li Laçalar, “Siyaseti iyi bildiğini sandığımız TBMM eski Başkanı'nın açıklamaları üzüntü vericidir” dedi.



Laçalar, çok güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini, hiçbir partiye cevap vermeden işlerini bakıp mutlu sona ulaştıklarını belirtirken, “Biz hizmet yarışı yapmak istiyoruz. Manisalılar bizi seçti. Şimdi 5 yıl Manisa'yı yeniden imar etmenin, Manisalı'yı mutlu etmenin işine koşacağız. Tüm Manisalılar’ın MHP'li Manisa Belediyesi'nden memnun olmaları için çalışacağız. Artık bize oy veren veya vermeyen tüm Manisalılar'ın belediyesiyiz” dedi.



AKP’lilerin seçim sürecince kenar mahallelere giderek, “MHP iktidara gelirse sizleri vagonlara bindirip memleketlerinize gönderecek. Belediyeden içeri giremeyeceksiniz” diyerek aleyhlerinde propaganda yaptığını ileri süren MHP’li Laçalar, şöyle devam etti:



“Belediye imkanlarını da seçimi kazanmak için kullandılar. AKP Merkez İlçe Teşkilatı yöneticileri 5 yıl boyunca belediyede çalıştırıldı. Zabıta memurları sivil kıyafetlerle AKP'nin seçim propaganda malzemelerini dağıttı. Sayın Bülent Arınç dün partimizi suçlamış, bölücülük yaptığımızı söylemiş. Eğer bölücülük yapsaydık tüm sandıklardan oy alabilir miydik? 40 yıllık çizgimizle MHP olarak bölücülüğe, ırkçılığa karşı duruyoruz. Biz Manisa'da bölücülük yapmadık. Esas bölücülüğü AKP yaptı. Vatandaş da cevabını verdi. Ayrıca, siyaseti de dine alet etmesinler. Bizler de onlar kadar Müslümanız. Haksızlık karşısında susan dil şeytandır.”





