MHP'den anket şirketlerine tepki: İttifaka katkımız yokmuş gibi gösterebilmek için kılıf hazırlıyorlar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin seçimde yüzde 4-5 arası bir oy alacağı şeklindeki anketlere ilişkin olarak açıklamada bulundu.Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim eden bazı anket firmalarıysa MHP'nin seçimlerde kazanılacak başarıya katkılarını hiç yokmuş gibi veya en az gösterebilmek için şimdiden kılıf hazırlamaktadır" dedi.

"Anketçilik yaygınlaştığı günden beri Türkiye'de bu işi yapan firmaların ekseriyeti siyasi ihale aldıkları için MHP’ye musallat olmuşlardır" diyen Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim eden bazı anket firmalarıysa MHP'nin seçimlerde kazanılacak başarıya katkılarını hiç yokmuş gibi veya en az gösterebilmek için şimdiden kılıf hazırlamaktadır. Bu haramzadelerin, MHP'nin payını yok sayarak Cumhur İttifakı'nın seçimlerde elde edeceği mukadder zafere sonradan uydurma birtakım gerekçe ve sebepler arayacakları gün gibi aşikardır" diye konuştu.

Sol'da yer alan haberde anketlere göre MHP seçmeninin büyük bölümü bu seçimde AKP'ye ve İyi Parti'ye yönelmiş durumda.