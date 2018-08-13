MHP'den Akşener'e: Yavaş ol bakalım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda MHP'ye yönelik sarf ettiği "İsviçre çakısı" sözlerine ilişkin olarak, "İşte orada Meral Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım' demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir" dedi.

Yazılı açıklama yapan Yalçın, Akşener'in konuşmasının ana eksenine MHP'yi oturttuğunu, partilerine en ağır ifadelerle yüklendiğini belirterek, "24 Haziran öncesinde FETÖ, HDP ve CHP ile aynı safa ip gibi dizilen İP'tir ve bu kirli siyasetin mimarı da onun başındaki hanımdır. Millet, bunu fark ettiği için Meral Akşener'e prim vermemiştir. Şüphe yok ki MHP'nin FETÖ ve PKK ile aynı safta olduğunu söylemek hezeyandır. Böyle bir çarpık iddiayı dillendirebilmek için hem saf ve bön hem de şaşkın ve çaresiz olmak gerekir" ifadesini kullandı.

Yalçın, "MHP hakkında olmayacak iftiralar sıraladığına göre, kanaatimizce bütün bu özellikler hanımefendinin şahsiyetinde mündemiçtir. Cumhurbaşkanı adayı iken 24 Haziran'da partisinden bile az oy olmasına rağmen ar etmeden çeşitli hile ve entrikalarla İP'in başında kalmanın yollarını arayan hanımefendinin son konuşması ne kadar pişkin ne kadar da yüzsüz olduğunu gözler önüne sermiştir" diye kaydetti.

Akşener'in MHP'ye yönelik "İsviçre çakısı" sözlerine de tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte orada Meral Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım' demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. O kılıç hem adalet dağıtır hem de bozguncuların, fesat ve fitne çıkaranların, tefrika yaratanların boynunu vurur. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir."