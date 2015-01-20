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MHP’den AKP'ye tam sayfa ‘HÂŞÂ!’ ilanlı gönderme

Trabzon MHP İl Başkanlığı, yerel gazetelere ilan vererek, AKP'li isimlerin ‘şirk’ sözlerini hatırlattı

20 Ocak 2015 17:00

MHP Trabzon İl Başkanlığı, kentte yayın yapan tüm yerel gazetelere, 'HÂŞÂ!' başlıklı tam sayfa ilan verdi. İlan metninde, "'Peygambere hakarete izin vermeyeceğiz' diye ilan verip söz söyleyenlere şirk kokan bu sözleri, 'Haşa' diyerek hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı, AKP’li bakan ve milletvekillerinin sözlerinden örnekler verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilanda şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Efkan Ala: Peygamber gurura kapıldı ama biz gurura kapılmadık.

AKP’li eski bakan Egemen Bağış: Ben her Cuma Google’dan bulup bir tane ayet sallıyorum. Bu Bakara iyi makara!

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan: Allah’ın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var.

AKP Bursa milletvekili Hüseyin Şahin: Başbakan’a dokunmak bile bence ibadettir."

İlanın son bölümünde ise bu sözlere tepki gösterilmediği hatırlatılarak, "Dil uzatan bizden diye diliniz mi tutuldu? İslam’a dil uzatanların tamamını kınayalım" ifadesi kullanıldı.

 

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