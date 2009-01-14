MHP'den AKP'ye: "Yabancı beslemesi"

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin dünkü grup toplantısında, MHP ile ilgili olarak "yavru muhalefet" sözlerine tepki göstererek, "Bizim için yabancı beslemesi olmak yerine, milletin sinesinde yer almak daha şereflidir" dedi.



Vural, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yabancılar karşısında teslimiyetçi bir iktidar olacaklarına, milletin sinesinde, milletin iradesini temsil eden bir siyasi parti olarak Türk milletine hizmet etmekten şeref duyacaklarını söyledi.



Başbakan'ın sözlerini "üslubuna uygun, densiz, kasnağından kopmuş" olarak değerlendiren Vural, Başbakan'ın "Üslubu beyan ayni ile insan tabirini" kanıtladığını ifade etti.



Vural, "Şehitlere 'kelle', Öcalan'a 'sayın', Çiftçilere 'ananı da al git' diyen bir Başbakan'ın bu üslup bozukluğu aslında yadırganmamalıdır. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu üslupsuzluğundan ve derinsizliğinden şikayetçiyiz" diye konuştu.



"Damat Tayyip misin?"



Vural, kullanılan ifadeleri Başbakana iade ettiklerini belirterek, şöyle dedi:



"Gazze'yi işgal eden İsrail Başbakanı Olmert karşısında kuzu gibi duran,

ABD'nin Irak'ı işgalinde 1 milyon insanın ölümüne sessiz kalan, AB'den siyasi

merhamet dilenciliği yapan ve ABD'nin sifonu çekmeyin kullanın denilen birisine

acaba milletimiz ne ad takar. Bu konuda bir anket düzenlemekte fayda var. Bunları

yapan Başbakan ve AKP'ye ne tür sıfat takarsınız diye... Sayın Başbakan'a bütün

bunları yaparken sen kime hizmet ediyorsun, kimin memurusun, Damat Tayyip misin,

yabancı beslemesi misin?"



Vural, yabancılar karşısında teslimiyetçi bir iktidar olacaklarına, milletin sinesinde, milletin iradesini temsil eden bir siyasi parti olarak Türk milletine hizmet etmekten şeref duyacaklarını bildirdi. Vural, "MHP hakkında kullandığı her sıfat misli ile aynen iade edilecektir. Başbakan üslubuna dikkat etsin. Türk siyasetinde 40 yılını dolduran MHP hakkında söylediği sözlere dikkat etsin... Bizim için yabancı beslemesi olmak yerine milletin sinesinde yer almak daha şereflidir" ifadesini kullandı.



"Başkalarının memuru musun?"



Başbakan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile ilgili açıklamalarına da cevap verdiğini anımsatan Oktay Vural, bu projenin ABD'nin olduğunu, 22 devletin sınırlarının değiştirilmesinin istendiğini ve Türk İslam Medeniyetinin olduğu yerin ABD hegemonyasına gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Vural, şöyle devam etti: "Sen neyin eş başkanı olduğunu bilmiyorsun bir kere...Sen hangi projenin takipçisi olduğunu bilmiyorsun. Başkalarının memurusun. Başbakan, 'Burada bir görev verildi biz bu görevi üstlendik' dedi. Sayın Başbakan sen Türk milletini temsil ediyorsun. Türk milletinden ve parlamentodan başka hiç kimse sana görev veremez. Sana bu görevi ABD Başkanı Bush verdiyse neden bu görevi iade etmedin.



Vural, BOP'un Türkiye'nin Güneydoğusunu koparma projesi olduğunu iddia ederek, Başbakan'ın, "BOP'un kanlı yüzü" ortaya çıktıkça telaşa kapıldığını savundu. Vural, "Üzülüyorum, utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na birileri görev vermiş" dedi.



Başbakanın proje için "doğmadan öldü" ifadesini kullandığını belirten Vural, "Doğmayan çocuğa neden baba oluyorsun?" sorusunu yöneltti.



Başbakanın, Türkiye'nin yapabilecekleri konusunda elini, kolunu bağladığını ileri sürenVural, "Parlamentoda görüşme yaptık, karar tasarısı hazırladık, neden İsrail'in kınanmasını engellediniz? İsrail'e nota mı verdiniz? İsrail'den büyükelçiyi mi çağırdınız? İkili anlaşmalar konusunda rezerv koyarız mı de dediniz, ne yaptınız? Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü kullanmak yerine, gücünü kontrol etmekte ve laf üretmektedir. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Başbakan Türkiye'yi yönetmeyi ağlama yerine dönüştürmeyi düşünüyorsa, kendisine tavsiyemiz İsrail'e ağlama duvarına gitmesi ve orada ağlamasıdır. Ağlayacaksa orada ağlasın" diye konuştu.



Vural, Başbakan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar karşında hiçbir somut adım atmadığını savunarak, milletin Başbakan'dan başka şeyler beklediğini belirtti. Vural, "Genel Başkanımız borcun ne diye soruyor? Borcun ne... BOP eş başkanısın diye mi susuyorsun? Cesaret madalyası aldın diye mi susuyorsun? Yedi katlı şamdanla poz verdin diye mi susuyorsun? Sen kimsin, bunu açıkla diyoruz. Böyle devlet yönetilmez" dedi.