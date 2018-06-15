MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

KAYSERİ, (DHA)- MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok başkanlığındaki heyet, bayram nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı\'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Geçtiğimiz günlerde ziyarete gittiğimiz MHP İl Başkanı ve arkadaşları, bugün AK Parti İl Başkanlığı\'na hem iadeyi ziyaret hem de bayramlaşmak için buraya kadar geldiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Sonuna kadar huzurla devam ettirmeyi de nasip etsin. Çünkü bizim birbirimiz ile özel bir husumetimiz yok. Bir derdimiz, alıp veremediğimiz yok. Ama millet diye bir derdimiz var. Türk milletinin beka sorunu diye de bir sorun var\" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise \"Bakanımın da işaret ettiği gibi kendilerine ve AK Parti il yönetimine iadeyi ziyarette bulunmak ve bayramın ilk günü nedeniyle buraya gelmiş bulunuyoruz. İttifakın bir üyesi olarak gittiğimiz her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz\" diye konuştu.



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