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Politika

MHP'den adaylarına seçim tavsiyesi: Günde 2 saat hayal kurun

MHP'nin yerel seçim adayları için hazırlattığı 'Davranış Kuralları Kitapçığı'nda, adaylarına her gün hayal kurmalarını, gerekliyse vitamin ve antidepresan almaları tavsiye ediliyor

29 Eylül 2013 16:54

Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimler için adaylarına el kitabı hazırlattı. 152 sayfalık "Davranış Kuralları Kitapçığı"nda adaylara "pahalı arabayla hava atmayın, beyaz gömlek giyin, herkesle tokalaşın, günde iki saat hayal kurun" gibi ilginç tavsiyelerde bulunuldu.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, kitapçıkta yer alan en dikkat çekici tavsiye ise, adayın seçim çalışmaları için kullanması gereken arabayla ilgili.

152 sayfalık kitapçıkta adaylara, kötü arabayla gezerek fakirlik edebiyatı yapmaktan kaçınmaları öneriliyor. Diğer yandan pahalı araba da kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Kitapçıkta uzun konvoyların seçmeni rahatsız edeceği ve gereksiz güç gösterisinden öteye gitmeyeceği de belirtiliyor.

MHP adaylara ayrıca, kapalı alanlarla sigara içmemelerini, her gün hayal kurmalarını, gerekliyse vitamin ve antidepresan desteği almalarını tavsiye ediyor.

MHP yönetimi adaylardan koyu renk takım elbise içine koyu renk gömlek giymek yerine "masumiyetin rengi" olan beyazı tercih etmelerine de istiyor.

Kitabın yüz yüze görüşmede dikkat edilmesi gerekenler başlığında da, "traş olmaya özen gösterin, Pazar günleri kravat takmayın, gülümseyin, herkesle mutlaka tokalaşın, insanlarla konuşurken gözlerinin içine bakın" gibi öneriler var.

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