MHP'lilerin videosunu yayınlayan belirlenemedi

MHP'li bazı yöneticilerin özel görüntülerinin yayınlandığı site ile ilgili ABD'ye gönderilen sorulara cevap geldi. ABD'li adli makamlar, gönderilen yazıdaki bilgilerin yeterli olmadığını, eksik bilgilerin olduğunu' belirterek, soruşturma dosyasına ilişkin daha detaylı bilgi istedi.

İnternette yayınlanan ve Milliyetçi Hareket Partili 10 yöneticinin istifasına neden olan özel görüntüleri içerin kasetlerle ilgili yürütülen soruşturma dosyasına ABD'den yanıt geldi.

Kaset skandalıyla ilgili soruşturma ilk olarak özel yetkili savcılık tarafından Mayıs 2011 de başlatıldı.

Özel yetkili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada , söz konusu görüntülerin yayınladığı siteleri incelemeye aldı.

Yapılan incelemede söz konusu görüntülerin yayınlandığı www. farklıulkuculuk.com adlı sitenin ABD üzerinden yayın yaptığı tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen savcılık, ABD yetkili makamlarına site ilgili 7 tane soru gönderdi.



Beklenen cevap geldi



"www. farklıulkuculuk.com adlı internet sitesi yayınlarını ABD'den mi yapıyor?", "Görüntülerin yayınlandığı sitenin IP adresi ABD'nin hangi bölgesinden geliyor?", "Sitenin alan ismi hangi tarihte alındı?", "Site hangi şahıs ya da kurum adına satın alındı?", "İbrahim Faruk Bayındır isimli şahıs tarafından sitenin alan adına herhangi bir para ödendi mi?" sorularının gönderildiği yazıya yaklaşık 9 ay sonra cevap geldi.

Özel yetkili savcılığın yerine kurulan terörle mücadele savcılığına gönderilen cevap yazısı 9 ayın bir anlamda boşa geçtiğini ortaya koydu. Çünkü Amerika'daki adli makamlar Türkiye'ye, ‘gönderilen yazıdaki bilgilerin yeterli olmadığını, eksik bilgilerin olduğunu' belirterek, soruşturma dosyasına ilişkin daha detaylı bilgi istedi.