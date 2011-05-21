MHP'de yeni kaset skandalı!

T24- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "ellerinde ne varsa yayınlasınlar" restinin ardından 'Farklı Ülkücülük' grubunun internet sitesi daha önce duyurduğu 6 isimden ilkine ait kasedi yayınladı. Ekici'nin gizli görüntülerinin internete koyulmasının ardından Ekici dahil, grubun elinde kasedini olduğunu söylediği 6 MHP'li istifa etti.



MHP'DE İSTİFA FIRTINASI!



'Farklı Ülkücüler' kasedi olan 6 MHP'liyi açıkladı









MHP'li yöneticiler için ağır ifadelerin kullanıldığı 'Farklı Ülkücülük' internet sitesinde, "Maalesef bize başka bir çıkar yol bırakmayan, MHP’ye ve davamıza gelecek zararı umursamayan ve tek dertleri menfaat temin ettikleri koltuklarını korumak olan bu işgal çetesinin ve elebaşının inadı yüzünden yayınlarımıza devam ediyoruz" denildi.

"Pislik-5" başlığıyla yayınlanan kasette MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'nin bir kadınla görüntüleri yer alıyor.



Ekici: "Alnım açık, yüzüm ak"

Mehmet Ekici, 'Farklı Ülkücüler'in ellerinde hangi MHP'lilerin kasetlerinin olduğunu açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Alnım açık. Yüzüm ak. Bu bana yapılmış bir komplodur. İstifa etmeyi düşünmüyorum" demişti.



6 kasetle tehdit ediyorlardı



'Farklı Ülkücülük' grubu 4 MHP'linin gizli görüntülerini yayınladıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi "istifa etmezse 6 MHP'linin daha kasetlerini internete koyacaklarını" söyleyerek tehdit etmişlerdi. Ancak, Bahçeli "ellerinde ne var yayınlasınlar" sözleriyle istifa "talebini" reddetmişti. Grup, bunun ardından 6 kişiden biri olan Mehmet Ekici'nin kasedini yayınladı.

